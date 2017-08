Näin Eurooppa ajattelee islamista: Muslimiväestön koko yliarvioidaan rajusti

Islamistiset terroriteot ovat saaneet monet eurooppalaiset suhtautumaan kielteisesti islaminuskoon ja maahanmuuttoon etenkin muslimienemmistöisistä maista. Viimeisen muutaman vuoden aikana tehdyt kyselytutkimukset paljastavat, että eurooppalaisilla on kuitenkin myös tapana yliarvioida rajusti muslimien osuus maidensa väestöstä.

Tästä löytyvän talouslehti Economistin julkaiseman tutkimuskoosteen mukaan esimerkiksi ranskalaiset ajattelevat, että maan asukkaista 31 prosenttia on muslimeita, vaikka todellisuudessa heitä on vain kahdeksan prosenttia väestöstä. Saksassa kuviteltu osuus on 19 prosenttia ja todellinen kuusi prosenttia. Italialaiset taas uskovat muslimiväestön osuudeksi 20 prosenttia, kun se oikeasti on neljä prosenttia ja belgialaiset 29 prosenttia todellisen luvun ollessa kuusi prosenttia. Hajontaa löytyy muun muassa Ruotsistakin. Siellä muslimiväestön osuudeksi arvioidaan 17 prosenttia, vaikka se oikeasti on viisi prosenttia. Espanjassa luvut ovat 16 ja kaksi prosenttia.

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan monissa Euroopan maissa enemmistö ajattelee myös, ettei islam ole yhteensopiva länsimaisen elämäntavan kanssa. Espanjassa asenteet ovat tutkituista maista jyrkimpiä. Siellä yli 60 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Myös Sveitsissä ja Ranskassa yli 50 prosenttia vastaajista katsoo, ettei islam sovi länteen. Saksassa maan itäosassa asuvista liki 60 prosenttia on tätä mieltä, kun taas länsisaksalaisista näin ajattelee noin 50 prosenttia. Myös Ruotsissa noin puolet väestöstä on tätä mieltä. Britanniassa hieman alle puolet väestöstä uskoo, ettei islam sovi länteen.

Yli puolet vastustaa muslimimaahanmuuttoa

Chatham Housen Royal Institute of International Affairsin alkuvuodesta kymmenessä Euroopan maassa tekemän kyselytutkimuksen perusteella maahanmuuttoon muslimienemmistöisistä maista suhtaudutaan melko kielteisesti. Koko tutkimus, sen otanta ja muut tiedot löytyvät tämän linkin takaa.

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he samaa vai eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä sen väittämän kanssa, tulisiko kaikki maahanmuutto muslimienemmistöisistä maista lopettaa. Tutkimus käsitti Belgian, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, italian, Itävallan, Britannian, Unkarin ja Puolan.

Kaikista kyselyyn vastanneista yhteensä 55 prosenttia vastasi olevansa samaa mieltä väittämän kanssa. Eri mieltä oli vain 20 prosenttia.

Kaikkein kielteisimmin muslimimaahanmuuttoon suhtautuivat puolalaiset (71 prosenttia), itävaltalaiset (65 prosenttia), belgialaiset (64 prosenttia), unkarilaiset (64 prosenttia), ranskalaiset (61 prosenttia) ja kreikkalaiset (58 prosenttia). Yli 50 prosenttia haluaisi lopettaa maahanmuuton muslimienemmistöisistä maista myös Italiassa ja Saksassa. Britanniassa tätä mieltä oli 47 prosenttia vastaajista ja Espanjassa 41 prosenttia.

Vastauksissa oli selvää hajontaa kautta linjan vastaajien iän ja koulutustason sekä myös asuinpaikan perusteella. Yli 60-vuotiaat suhtautuivat muslimimaahanmuuttoon selvästi 18–29-vuotiaita kielteisemmin. Maahanmuuton vastustus oli myös korkeampaa matalasti kuin korkeasti koulutettujen parissa. Maaseudulla asuvat vastustivat muslimimaahanmuuttoa kaupungissa asuvia enemmän. Miesvastaajien suhtautuminen oli hieman naisia kielteisempää.

Chatham Housen mukaan tutkimuksen löydökset ovat linjassa Pew Research Centerin vuonna 2016 tekemän kyselyn kanssa. Tästä löytyvässä tutkimuksessa havaittiin eurooppalaisten suhtautuvan melko kielteisesti sekä muslimeihin että romaneihin. Kymmenessä eurooppalaisvaltiossa teetetyn kyselyn perusteella yli puolet väestöstä suhtautui muslimeihin kielteisesti Unkarissa, Italiassa, Puolassa, Kreikassa ja Espanjassa. Esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa kielteisesti muslimeihin suhtautuvien osuus oli taas vajaan 30 prosentin luokkaa.

Chatham Housen mukaan muslimimaahanmuuton vastustus ylittää jossain määrin myös poliittisia rajoja. Oikeistolaisiksi itsensä määrittelevistä kolme neljäsosaa ja vasemmistolaisista yksi kolmasosa kannattaa maahanmuuton lopettamista muslimienemmistöisistä maista kokonaan.

Myös suomalaisten yleiset asenteet maahanmuuttoon ovat kiristyneet huomattavasti. Iltalehden Taloustutkimus Oy:llä tällä viikolla teettämän kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista kannattaa nykyistä kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa. Viime huhtikuussa luku oli 40 prosenttia.

Kyselyn mukaan noin 80 prosenttia suomalaisista on myös sitä mieltä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on eristettävä muusta yhteiskunnasta ja poistettava nykyistä nopeammin maasta. Taloustutkimuksen kyselyssä ei otettu kantaa siihen, millaisista maista maahanmuuttajat tulevat.