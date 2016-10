Mosul voi paljastaa ISIS:n salaiset iskusuunnitelmat: Tätä etsitään

Yhdysvaltojen puolustusministeriö on lähettänyt kymmeniä tiedusteluasiantuntijoita lisää Irakiin odottamaan Mosulin kaupungista pian paljastuvia salaisuuksia.

New York Timesin mukaan jihadistijärjestön hallitsemasta suurkaupungista uskotaan löytyvän esimerkiksi tietoa mahdollisista suunnitteilla olevista terrori-iskuista Euroopassa.

Amerikkalaislehden lähteiden mukaan Mosulista odotetaan myös tietoja, joista voisi olla apua hyökkäyksessä järjestön epävirallisena pääkaupunkina toimivaan Syyrian Rakkaan sekä ISIS:n salamyhkäisen johtajan Abu Bakr al-Baghdadin löytämisessä.

Tiedustelutietoja kaivetaan lukemattomista tietokoneista, matkapuhelimista ja värväysarkistoista, jotka saattavat paljastaa jihadistien henkilöllisyyksiä.

– Aina kun Mosulin kokoinen kaupunki vapautetaan, on odotettavissa valtava määrä tietoja, Yhdysvaltojen Irakin joukkojen tiedottaja eversti John L. Dorrian toteaa.

Hänen mukaansa Mosulin valtaus tulee tarjoamaan lyhytaikaisen tilaisuuden iskeä kiinni ISIS:n tietoihin.

– Meillä on alueella riittävästi joukkoja tähän, hän vihjaa.

Dorrian uskoo, että Mosulista löytyy tietoa ISIS:n verkostoista niin sen Irakin ja Syyrian ydinalueilla kuin niiden ulkopuolellakin.

– Tietoa siitä, kuinka he vievät terroria ulkomaille, kenen kanssa he työskentelevät ja kuinka he rahoittavat toimintaansa, hän listaa.

Terroriverkostoon puuttuminen on tärkeä osa ISIS:n vastaista taistelua. Vaikka järjestön valta ja alueet Irakissa ja Syyriassa kutistuvat, ei sen kyky terrori-iskuihin ole amerikkalaisten arvion mukaan alentunut kovinkaan merkittävästi.

Joidenkin arvioiden mukaan ISIS:n iskut ulkomailla saattavat jopa kiihtyä sitä mukaan, kun se menettää alueitaan ja yhä useampi sen ulkomaalaistaistelijoista pakenee takaisin kotimaihinsa.

Aiemmat sotilasoperaatiot ISIS:tä vastaan ovat olleet merkittäviä tiedustelumenestyksiä. Itä-Syyriassa vuonna 2015 saavutetut voitot sekä Syyrian Manbijn kaupungin elokuussa päästivät ISIS:n vastaisen koalition ja sen liittolaiset käsiksi ISIS:n johtoporrasta, taloutta ja värväysoperaatioita käsittelevään aineistoon. Myös tuhansien ISIS:n riveihin ulkomailta virranneiden taistelijoiden tietoja on paljastanut järjestön huolella pitämistä arkistoista.

– Jos saamme kuolleen ISIS-taistelijan puhelimen Mabijssa ja siinä on useita numeroita tiettyyn kaupunkiin jossain pain maailma, jaamme tiedon koalition jäsenten kanssa, jotta he voivat suorittaa omat tutkimuksensa, Brett H. McGurk toteaa esimerkkinä.

Hän toimii Yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman erityislähettiläänä ISIS:n vastaisessa koalitiossa.

McGurk sanoo tällaisen tiedustelutoiminnan alkaneen edetä huimaa vauhtia.

New York Timesin lähteiden mukaan kansainvälinen tiedonvaihto ISIS:n vastaisissa operaatioissa on parantunut huomattavasti sitten Pariisin viime vuoden marraskuun terrori-iskujen.