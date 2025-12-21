Iittalalta mittava takaisinveto – nämä kynttilät ovat paloturvallisuusriski

Iittala kertoo vetävänsä takaisin Iittala Aalto- ja Iittala Kanto -pöytäkynttilät mahdollisen palovaaran vuoksi. Riski mahdolliseen palovaaraan nousi esiin tuoteturvallisuustestauksen yhteydessä. Testien perusteella kynttilöihin voi muodostua sydänlangan hiiltymistä, mikä voi aiheuttaa tavallista korkeampia liekkejä, lisääntynyttä savuamista ja vahavalumia. Kaikki tämä lisää riskiä mahdolliseen palovaaraan.

Kynttilät tulisi heti poistaa käytöstä.

– Pyydämme asiakkaita lopettamaan tuotteiden käytön välittömästi ja palauttamaan kynttilät ostopaikkaan, jossa ne hyvitetään täysimääräisesti. Kuittia ei tarvita, Iittalalta tiedotetaan.

Myös lahjaksi saadut kynttilät voi palauttaa mihin hyvänsä Iittala-myymälään ilman kuittia ostoksesta. Takaisinveto ei koske keraamisiin astioihin valettuja Aalto-tuoksukynttilöitä.

Kyseiset kynttilämallit lanseerattiin markkinoille lokakuussa 2025. Niitä on ollut myynnissä laajalti Iittalan myymälöissä ja verkkokaupoissa, shop-in-shopeissa sekä valituilla jälleenmyyjillä ympäri Eurooppaa.

– Pahoittelemme tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa huolta ja vaivaa. Asiakasturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitämme yhteistyöstä ja ymmärryksestä, yhtiö viestii.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita:

1077954 6411923685115 Kanto pöytäkynttilä 10cm hiekka

1077955 6411923685122 Kanto pöytäkynttilä 10cm tuhka

1077956 6411923685139 Kanto pöytäkynttilä 10cm tuli

1077957 6411923685146 Kanto pöytäkynttilä 16cm hiekka

1077958 6411923685153 Kanto pöytäkynttilä 16cm tuhka

1077959 6411923685160 Kanto pöytäkynttilä 16cm tuli

1082887 6411923688185 Aalto pöytäkynttilä 8cm tuli

1082888 6411923688192 Aalto pöytäkynttilä 8cm vesi

1082889 6411923688208 Aalto pöytäkynttilä 8cm hiekka

1082881 6411923688123 Aalto pöytäkynttilä 16cm tuli

1082882 6411923688130 Aalto pöytäkynttilä 16cm vesi

1082883 6411923688147 Aalto pöytäkynttilä 16cm hiekka

1082884 6411923688154 Aalto pöytäkynttilä 11cm tuli

1082885 6411923688161 Aalto pöytäkynttilä 11cm vesi

1082886 6411923688178 Aalto pöytäkynttilä 11cm hiekka