Iittala vetää takaisin uutuuskynttilöitään.

Iittalalta mittava takaisinveto – nämä kynttilät ovat paloturvallisuusriski

  • Julkaistu 21.12.2025 | 13:30
  • Päivitetty 21.12.2025 | 13:30
Ostetut tai lahjaksi saadut kynttilät voi palauttaa ilman kuittia. Tuotteiden käyttö tulee lopettaa välittömästi.
Iittala kertoo vetävänsä takaisin Iittala Aalto- ja Iittala Kanto -pöytäkynttilät mahdollisen palovaaran vuoksi. Riski mahdolliseen palovaaraan nousi esiin tuoteturvallisuustestauksen yhteydessä. Testien perusteella kynttilöihin voi muodostua sydänlangan hiiltymistä, mikä voi aiheuttaa tavallista korkeampia liekkejä, lisääntynyttä savuamista ja vahavalumia. Kaikki tämä lisää riskiä mahdolliseen palovaaraan.

Kynttilät tulisi heti poistaa käytöstä.

– Pyydämme asiakkaita lopettamaan tuotteiden käytön välittömästi ja palauttamaan kynttilät ostopaikkaan, jossa ne hyvitetään täysimääräisesti. Kuittia ei tarvita, Iittalalta tiedotetaan.

Myös lahjaksi saadut kynttilät voi palauttaa mihin hyvänsä Iittala-myymälään ilman kuittia ostoksesta. Takaisinveto ei koske keraamisiin astioihin valettuja Aalto-tuoksukynttilöitä.

Kyseiset kynttilämallit lanseerattiin markkinoille lokakuussa 2025. Niitä on ollut myynnissä laajalti Iittalan myymälöissä ja verkkokaupoissa, shop-in-shopeissa sekä valituilla jälleenmyyjillä ympäri Eurooppaa.

– Pahoittelemme tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa huolta ja vaivaa. Asiakasturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitämme yhteistyöstä ja ymmärryksestä, yhtiö viestii.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita:

1077954    6411923685115    Kanto  pöytäkynttilä 10cm hiekka
1077955    6411923685122    Kanto pöytäkynttilä 10cm tuhka
1077956    6411923685139    Kanto pöytäkynttilä 10cm tuli
1077957    6411923685146    Kanto pöytäkynttilä 16cm hiekka
1077958    6411923685153    Kanto pöytäkynttilä 16cm tuhka
1077959    6411923685160    Kanto pöytäkynttilä 16cm tuli

1082887    6411923688185    Aalto pöytäkynttilä 8cm tuli
1082888    6411923688192    Aalto pöytäkynttilä 8cm vesi
1082889    6411923688208    Aalto pöytäkynttilä 8cm hiekka

1082881    6411923688123    Aalto pöytäkynttilä 16cm tuli
1082882    6411923688130    Aalto pöytäkynttilä 16cm vesi
1082883    6411923688147    Aalto pöytäkynttilä 16cm hiekka

1082884    6411923688154    Aalto pöytäkynttilä 11cm tuli
1082885    6411923688161    Aalto pöytäkynttilä 11cm vesi
1082886    6411923688178    Aalto pöytäkynttilä 11cm hiekka

