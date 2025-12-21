Poliisi napsi joukon rattijuoppoja talteen

Lauantai-illan ja sunnuntaiaamun aikana on tavoitettu kolme törkeään rattijuopumukseen syyllistynyttä kuljettajaa Rovaniemellä ja Kittilässä.
Lauantai-iltana poliisi sai Rovaniemellä ilmoituksen parkkipaikalla kolhitusta autosta, jonka viereen oli ilmestynyt toinen auto. Poliisi tavoitti ajoneuvon omistajan kotoaan. Hänen epäillään ajaneen autonsa paikalle päihtyneenä. Hänet otettiin kiinni törkeästä rattijuopumuksesta epäiltynä.
Aikaisin sunnuntaiaamuna poliisi tapasi Kittiläntiellä Meltauksen kohdalla ajoradalta suistuneen henkilöauton, jonka kuljettaja vaikutti päihtyneeltä. Puhallutuksen perusteella kuljettaja otettiin kiinni törkeästä rattijuopumuksesta epäiltynä. Lisäksi häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Varhain sunnuntaiaamuna poliisi kohtasi myös Kittilässä Sodankyläntien varressa autolla penkkaan ajaneen henkilön, jonka epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. Myös hänet otettiin poliisin huostaan asian selvittämistä varten.
Myös Oulussa paljastui lauantaina rattijuoppoja. Korvensuoralla poliisipartio pysäytti ylinopeutta ajaneen auton, jonka kuljettaja puhalsi alkometriin rattijuopumuksen ylittävän lukeman. Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Sunnuntain vastaisena yönä poliisipartio pysäytti auton Oulun Tuirassa ja kuljettaja puhalsi törkeän rattijuopumuksen ylittävän lukeman. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
Etelä-Savossa poliisi tavoitti kuusi rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä vuorokauden aikana. Rattijuopumukset ovat tapahtuneet Savonlinnassa, Mikkelissä ja Leppävirralla.
Poliisi suoritti oma-aloitteista liikennevalvontaa tai sai ilmoituksen epäillyistä rattijuopumuksista sivullisten kautta. Kolmessa tapauksessa poliisi epäilee henkilöä törkeästä rattijuopumuksesta. Enimmillään alkometriin puhallettiin 3,35 promillen lukema.
Kahdessa tapauksessa poliisi epäilee rattijuopumuksen johtuvan huumausaineiden käytöstä.
Osaa henkilöistä epäillään myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Yhdessä tapauksessa henkilön epäillään suistuneen ajoradan ulkopuolelle.