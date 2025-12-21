Venäjän sotilasmenot ovat vuonna 2025 olleet 20 prosenttia alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat, kertoo Ukrinform. Budjetin ylitys on 2,4 biljoonaa ruplaa (30 miljardia dollaria).
Kokonaismenot ovat nousseet 15,9 biljoonaan ruplaan, mikä on liki 200 miljardia dollaria. Tämä vastaa 7,3 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta.
Ukrinformin mukaan tiedon on julkaissut Telegramissa Venäjän vastaista disinformaatiota seuraava Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston alainen Disinformaation torjunnan keskus (CCD).
– Keskimäärin valtio käyttää sotaan 213 miljardia ruplaa viikossa (2,7 miljardia dollaria). Tämä summa vastaa monen suuren Venäjän alueen vuosibudjettia, CCD:n raportissa kerrotaan.
Yllä olevat luvut sisältävät ainoastaan puolustusministeriön kautta kulkevat menot, huomauttaa CCD.
Sen lisäksi alueelliset viranomaiset vastaavat erikseen sopimussotilaiden palkkauksista, kuolleiden sotilaiden perheille maksettavista korvauksista, haavoittuneiden hoidosta, proteesien hankinnoista ja hautauskuluista.
Monille Venäjän federaation alueille nämä kulut ovatkin muodostuneet kestämättömäksi taloudelliseksi rasitteeksi.
Venäjä jatkaa kuitenkin sotilasmenojensa lisäämistä budjettialijäämästä sekä öljy- ja kaasutulojen vähenemisestä huolimatta.
Tämä politiikka osoittaa Ukrinformin mukaan, että Venäjälle sota ja imperialististen tavoitteiden ajaminen on maan taloudellista vakautta tärkeämpää.
Uutissivusto kertoo lisäksi, että Venäjän viranomaiset valmistelevat uutta vaihetta matkapuhelinliikenteen tiukempaan valvontaan. Tämä tarkoittaisi pakollista matkapuhelinten rekisteröintiä valtion tietokantaan.