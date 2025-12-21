Käytettyjen autojen hinnat eivät laske

Euroopan käytettyjen autojen markkinoihin vaikuttavat muuttuvien lakien lisäksi myös maailmanlaajuiset tapahtumat. Markkina-asiantuntijat ennustavat, että vuonna 2026 kuljettajat tuntevat sirukriisin vaikutukset voimakkaammin ja lähes uusien autojen tarjonta vähenee. Tiukemmat saastemääräykset vaikuttavat myös joihinkin ajoneuvojen omistajiin eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa.

Autotietoyhtiö carVerticalin asiantuntijan Matas Buzelisin mukaan ei ole merkkejä siitä, että ajoneuvojen hinnat laskisivat. Ainoastaan käytettyjen sähköautojen ostajat saattavat kuulla parempia uutisia.

Inflaatio on viime vuosina vakiintunut useimmissa EU-maissa, mikä on johtanut korkojen alenemiseen. Kuljettajat joutuvat silti odottamaan hyviä uutisia – uusien autojen hintojen odotetaan pysyvän ensi vuonna samalla tasolla.

– Euroopan keskuspankin ennusteiden mukaan korot eivät palaa pandemiaa edeltävälle tasolle vielä pitkään aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet autot ovat edelleen kalliimpia kuin pari vuotta sitten, selittää Buzelis.

Maailmanlaajuisen pandemian, tehtaiden sulkemisten ja sirukriisin vuoksi autoja valmistettiin koko maailmassa vähemmän vuosina 2020–2023. Jälkimarkkinoilla on yhä enemmän pulaa pari vuotta vanhoista ajoneuvoista, mikä pitää käytettyjen autojen hinnat suhteellisen korkeina.

– Tällä hetkellä 3–6 vuotta vanhojen autojen arvo laskee paljon hitaammin kuin aiemmin. Käytettyjen autojen markkinat pitävät yllä korkeita hintoja, eikä ole mitään syytä siihen, että ne laskisivat lähiaikoina, toteaa Buzelis.

Hyviä uutisia käytettyä sähköautoa etsiville

Käytettyjen sähköautojen tarjonta kasvaa joka vuosi jälkimarkkinoilla, ja tämä prosessi vain kiihtyy ensi vuonna. Vuoden 2020 alussa alkanut sähköistymisbuumi muokkaa pian käytettyjen autojen markkinoita uudelleen.

Monen pari vuotta vanhan sähköauton leasing-ehdot päättyvät, ja ne ilmestyvät luokitelluille verkkosivustoille. Runsaan tarjonnan vuoksi käytettyjen sähköautojen hintojen odotetaan laskevan.

– Uusia sähköautoja valmistetaan yhä enemmän vuosittain, ja kaikki ne päätyvät lopulta käytettyjen autojen markkinoille. Sen vuoksi käytettyjen sähköautojen hinnat laskevat tasaisesti, selittää Buzelis.

Hintoja laskevat myös kiinalaisvalmisteisten sähköautojen määrän kasvu. Niiden kysyntää on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kiinalaisten mallien arvo laskee nopeammin kuin tuttujen eurooppalaisten valmistajien mallien. Mitä nopeammin kiinalaiset sähköautot menettävät arvoaan, sitä todennäköisemmin ostajat valitsevat muita merkkejä.

EU:n päästömääräykset tiukentuvat

Euroopan kaupungit asettavat yhä tiukempia rajoituksia vanhemmille, saastuttavammille autoille. EU-maat kieltävät 1. tammikuuta 2026 alkaen vähäpäästöisille alueille pääsyn dieselautoilta, jotka eivät täytä Euro 5 -standardia, ja bensiiniautoilta, jotka eivät täytä Euro 2 -standardia. Näiden sääntöjen rikkomisesta määrätään sakkoja 1. maaliskuuta alkaen.

Suomessa ei ole ympäristövyöhykkeitä Helsinkiä lukuun ottamatta. Se on perustanut ekovyöhykkeen, jolla rajoitetaan linja-autojen ja roska-autojen liikennettä tietyissä kaupunginosissa.

Myös EU muuttaa pian päästönormejaan. Vuodesta 2027 alkaen tulee voimaan Euro 7 -standardi, joka kattaa pakokaasupäästöjen lisäksi myös muunlaiset saasteet, kuten jarrujen ja renkaiden kulumisen.

Poimintoja videosisällöistämme

Tämä pätee myös sähköautoihin, sillä ne ovat tyypillisesti raskaampia ja niiden vääntömomentti on suurempi kuin perinteisten ajoneuvojen. Tästä syystä niiden renkaat kuluvat nopeammin, jolloin ympäristöön vapautuu suurempia määriä mikromuovihiukkasia.

– Lisäksi asetuksessa edellytetään, että autojen on täytettävä saastenormit valmistusajankohdan lisäksi myös kymmenen vuotta myöhemmin tai 200 000 kilometrin jälkeen, selittää Buzelis.

Asetuksen ensimmäinen vaihe tulee voimaan 29. marraskuuta 2026, jolloin vastavalmistettujen autojen on saatava todistus Euro 7 -standardin noudattamisesta. Marraskuusta 2027 alkaen Euro 7 -standardia sovelletaan kaikkiin ensirekisteröityihin autoihin EU:ssa.