Yle: Tulikiven osakkeenomistajat järkyttyneitä Venäjä-toimintojen jatkumisesta

Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Petterson sanoo säätiön arvioivan sijoituksiaan uudelleen nyt saamansa tiedon valossa. Tulikiven suunnitelma Venäjä-toimintojen alasajamisesta vuoden 2022 jälkeen on kestänyt kauan, mikä on moitittavaa, sanoo Työeläkeyhtiön Elon osakesijoitusjohtajan Jukka Vähäpesola. Toiminta tulisi lopettaa mahdollisimman pian, hän jatkaa.

Tulikiven toimitusjohtajan Heikki Vauhkosen mukaan liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä ei ole ollut yksinkertaista.

– Ymmärrämme, että kokonaisuudessa prosessi on vienyt liian paljon aikaa ja pahoittelemme sitä, Vauhkonen kommentoi Ylelle.