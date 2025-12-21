Asiantuntijan mukaan tämä on Kremlin suuri kohde vuonna 2026

Näin sanoo Venäjän ja Ukrainan sodan veteraani, yliluutnantti ja Leviathan-analyysiryhmän asiantuntija Mykola Melnyk Euromaidan Pressin mukaan. Hänen mukaansa tämä taistelu on väistämätön.

Yhdessä Kramatorskin, Družkivkan ja Pokrovskin kanssa Slovjansk muodostaa niin sanotun ”Donbasin linnoitusvyöhykkeen”. Läpimurto täällä antaisi Venäjän joukoille mahdollisuuden ohittaa Ukrainan puolustus ja uhata koko Donetskin alueen hallintaa.

Melnykin mukaan Kramatorskin taistelu on jo käytännössä käynnissä, ja jatkokehitys riippuu siitä, mitä Ukraina oppii sodasta vuonna 2025 ja miten se suorittaa taisteluoperaatioita vuonna 2026.

– Nämä ovat väistämättömiä asioita. Slovjanskista käydään taistelu ja Kramatorskin taistelu on jo alkanut, Melnyk korosti.

Slovjanskilla on sekä symbolinen että strateginen merkitys. Vuonna 2014 Venäjän tukemat joukot valtasivat kaupungin, mutta Ukrainan joukot vapauttivat sen useita kuukausia myöhemmin. Siitä lähtien kaupunkia vastaan on hyökätty toistuvasti, ja se on edelleen toiminut puolustus- ja logistiikkakeskuksena.

Melnykin mukaan Slovjanskin taistelu riippuu Pokrovskin rintaman kehityksestä. Tällä hetkellä venäläiset ovat jo miehittäneet 80 prosenttia kaupungista ja melkein piirittäneet sen kaksoiskaupunki Myrnohradia.

Melnyk huomauttaa, että Venäjä noudattaa aiemmin Pokrovskin ja Myrnohradin lähellä käytettyä tuttua kaavaa eli välttää suoria hyökkäyksiä ja tuhoaa logistiikan.

– Kun venäläiset tajusivat, että Pokrovsk–Myrnohradin taajamaan oli vaikea päästä korkean maaston vuoksi, he ottivat logistiikkareitit tulen alle. Ensin tulee logistinen saarto, sitten varsinainen saarto, hän selittää.

Melnykin mukaan samaa lähestymistapaa sovelletaan Siverskin lähellä ja todennäköisesti sitä käytetään Slovjanskia ja Kramatorskia vastaan.