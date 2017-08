Neljä tiedejulkaisua julkaisi jekuttajan tieteellisen artikkelin Tähtien sodan midikloriaaneista

Discover Magazinessa kirjoittava Neuroskeptic-nimimerkki kertoo tiedelehdille tarjoamastaan kirjoituksesta.

– Kirjoitus on absurdi sotku virheitä, plagiointia ja elokuvasitaatteja. Tiedän, koska kirjoitin sen, Neuroskeptic toteaa.

Hän laati tieteellisen Mitochondria: Structure, Function and Clinical Relevance -kirjoituksen muotoon tekstin midikloriaaneista, kuvitteellisista mikroskooppisista solujen osista. Elokuvayleisö tuntee ne Tähtien sota -elokuvista, joissa jedit käyttävät niistä koostuvaa Voimaa.

Neuroskeptic tarjosi kirjoitusta yhdeksälle vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle Lucas McGeorgen ja Annette Kinin nimillä. Neljä vastaanottajista julkaisi kirjoituksen, joka sisälsi esimerkiksi tällaisia kohtia:

"Solujen energian tuottamisen lisäksi midikloriaani aiheuttaa esimerkiksi Voiman herkkyyttä...".

"ATP:n tuotannossa on mukana sitruunahapposykli, jota kutsutaan myös Kyloreniksi sen löytäjän mukaan".

"Midikloriaanit ovat mikroskooppisia elämänmuotoja joita on elävissä soluissa - ilman midikloriaaneja elämää ei voisi olla eikä meillä olisi tietoa voimasta".

Artikkelissa oli myös viitteitä kuten:

19. Palpatine S. “Powerhouse of the cell”. Scientific American. 1957; 197: 131-140.

21. Solo H, Bacca C, Martin WF, Garg S, Zimorski V. “Endosymbiotic theories for eukaryote origin”. Philosophical Transaction of the Royal Society B. 2015; 370: 20140330

26. Fett B. “Midichlorial evolution”. Science. 1999; 283: 1476-1481.

Nimiväännösten takana ovat muun muassa Tähtien sodan luonut George Lucas, Tähtien sodan senaattori Kin Robb, elokuvien pääpahis senaattori-keisari Palpatine, Harrison Fordin esittämä Han Solo ja kumppaninsa Chewbacca sekä palkkionmetsästäjä Boba Fett.

Kirjoituksen julkaisivat International Journal of Molecular Biology: Open Access, Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics ja American Research Journal of Biosciences. Lisäksi The American Journal of Medical and Biological Research (SciEP) hyväksyi tekstin, mutta olisi halunnut 360 dollaria sen julkaisusta.

Journal of Molecular Biology and Techniques -julkaisun editoijat kehottivat kirjoittajia tekemään muutoksia kuten vaihtamaan midikloriaanit mitokondrioiksi.

Julkaisut ovat nyt poistaneet tekstin saiteiltaan.