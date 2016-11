Angela Merkelin suosio kasvaa jälleen – jatkokausi näyttää todennäköiseltä

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kannatus jatkokaudelle ja hänen johtamansa puolueen CDU:n kannatus ovat selvässä nousussa.

Saksalaisista 64 prosenttia pitää hyvänä Merkelin ratkaisua asettua uudelleen ehdolle liittokansleriksi, selviää tuoreesta Saksan toisen yleisradiokanavan ZDF:n Politbarometeristä. Huonona ratkaisua pitää 33 prosenttia saksalaisäänestäjistä. CDU:n/CSU:n kannattajista Merkelin päätöstä hakea jatkokautta pitää hyvänä 89 prosenttia.

Myös Merkelin henkilökohtainen suosio on nousussa. Hän on noussut puoluetoverinsa, valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen ohi Saksan kolmanneksi suosituimmaksi poliitikoksi. Arvostusasteikolla –5:stä +5:eem Merkel saa arvon 1,8. Saksan suosituin poliitikko on sosiaalidemokraattinen ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier, jota hallituskoalitio tukee Saksan seuraavaksi liittopresidentiksi. Presidentti valitaan parlamentissa. Toiseksi suosituin poliitikko on Baden-Württembergin vihreitä edustava ministeripresidentti Winfried Kretschmann.

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa pakolaisongelma on myös kasvanut. Saksalaisista 57 prosenttia on sitä mieltä, että Saksa selviää pakolaisista, kun 40 prosenttia vastaa kysymykseen kieltävästi. Alkuvuodesta tilanne oli päinvastainen. Merkelin kykyyn hoitaa pakolaisongelmaa luottaa 50 prosenttia saksalaisista, kun 45 prosenttia pitää pakolaisongelman hoitoa huonona. Tässä on tapahtunut merkittävä käänne Merkelin kannalta positiiviseen suuntaan viime viikkoina.

Saksalaiset ovat erityisen tyytyväisiä omaan talouteensa, kun 64 saksalaisista pitää omaa taloustilannettaan hyvänä, 31 prosenttia melko hyvänä ja vain viisi prosenttia huonona.

Jos ensi sunnuntaina järjestettäisiin liittovaltiopäivävaalit, Merkelin johtaman kristillisdemokraattisen CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n liittouma saisi 36 prosentin kannatuksen. Sosiaalidemokraattisen SPD:n kannatus on 21 prosenttia. Kolmanneksi eniten kannatusta on kansallis-konservatiivisella AfD:llä, 13 prosentin kannatuksella.

SPD:n liittokansleriehdokkaaksi eniten kanntusta puolueen äänestäjien keskuudessa on Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävän jättävällä Martin Schulzilla, jota kannattaa ehdokkaaksi 64 prosenttia SPD:n kannattajista. Siegmar Gabriel saa vain 27 prosentin kannatuksen.

Jos kansleriehdokkaina olisivat Merkel ja Gabriel, Merkeliä kannattaisi liittokansleriksi 63 prosenttia saksalaisäänestäjistä ja Gabrielia 25 prosenttia. Jos Merkel ja Schulz olisivat vastakkain, luvut olisivat 47–39.

Tyytyväisyys hallitukseen on myös ollut kasvussa. Selvästi eniten kannatusta on nykyisen CDU/CSU:n ja SPD:n koalition jatkolle. Nykyisten kannatuslukujen valossa CDU/CSU:n ja SPD:n koalitiohallituksen jatko näyttää hyvin todennäköiseltä.