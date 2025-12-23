”Joulu on Venäjälle sotimisen arvoinen asia”

Kysymykset joulusta ja joulurauhasta koskettavat voimakkaasti ukrainalaisia, kirkkohistorian tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti Juha Meriläinen sanoo.

Arkkipiispa Tapio Luoman teologisena erityisavustajana työskentelevä Meriläinen muistuttaa Centrum Balticumin Pulloposti-kirjoituksessaan Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon ja Ortodoksisen kirkon Ukrainassa päättäneen vuonna 2023, että ne ryhtyvät juhlimaan joulua 25.12. juliaanisen kalenterin mukaisen tammikuun seitsemännen päivän sijasta. Tällä muutoksella on Meriläisen mukaan suuri symboliarvo.

Juliaaninen kalenteri on käytössä esimerkiksi Moskovan patriarkaatissa ja Valko-Venäjän ja Serbian ortodoksisessa kirkossa sekä Moskovaan kytköksissä olevassa Ukrainan ortodoksisessa kirkossa.

– Ortodoksiselle kirkolle Ukrainassa kyse oli isosta symbolisesta askeleesta kauemmas Moskovan patriarkaatista ja lähemmäs ekumeenista patriarkaattia, jolta se oli saanut kirkollisen itsenäisyyden, Meriläinen kirjoittaa.

Samalla kyse oli asiantuntijan mukaan ukrainalaisen yhteiskunnan symbolisesta askeleesta kohti länttä. Joulua alettiin nyt viettää samaan aikaan läntisen maailman aikana.

– Venäjä on tehnyt voitavansa estääkseen Ukrainaa lipumasta kohti länttä, joten joulun ajankohdan siirtäminen on tuskin ilahduttanut Moskovaa, Juha Meriläinen kirjoittaa.

Diktaattori Vladimir Putin ilmoitti tammikuussa 2023 määränneensä patriarkka Kirillin pyynnöstä 36 tunnin tulitauon, jotta ortodoksit molemmilla puolilla rintamaa voisivat viettää rauhassa joulua. ”Läntistä” joulua Moskova ei taas ole ollut valmis kunnioittamaan.

Venäjä teki jouluaattoinen 2022 ja 2023 tuhoisat tykistöiskut Ukrainan Hersoniin. Niissä sai surmansa useita siviilejä. Joulupäivänä 2024 tehty ohjus- ja droonihyökkäys jätti puoli miljoonaa ukrainalaista ilman lämpöä ja sähköä.

– Kyse ei ollut sattumasta. Venäjä oli – ainakin puheiden tasolla – valmis kunnioittamaan juliaanisen kalenterin mukaista joulua, mutta ”läntistä” joulua viettäville ei ollut luvassa joulurauhaa, Juha Meriläinen toteaa.

Venäjä on tehnyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuvia iskuja tämänkin joulun alla.

Juha Meriläisen mukaan marraskuussa julki vuotaneessa Yhdysvaltain ja Venäjän sorvaamassa rauhansopimusluonnoksessa on kohta, joka on jäänyt vähälle huomiolle.

Asiantuntija huomauttaa, että Venäjälle varsin edullisena pidetyssä luonnoksessa sivutaan myös Venäjän kielen aseman vahvistamista Ukrainassa sekä Moskovan patriarkaatin alaisen Ukrainan ortodoksisen kirkon toimintaedellytysten turvaamista.

– Rauhansopimuksilla on tapana keskittyä konfliktien sotilaallisiin, poliittisiin ja taloudellisiin ydinkysymyksiin, joten on kiinnostavaa, että Venäjä halusi sisällyttää sopimukseen myös kieltä, kulttuuria ja uskontoa koskevan kirjauksen. Joulu on Venäjälle sotimisen arvoinen asia.

Jos sopimusluonnosta ei saada oikeudenmukaisemmaksi, uhkaa Ukrainaa Meriläisen mukaan tavalla tai toisella venäläistäminen.

– Jos taas sopimusneuvottelut eivät etene tulitaukovaiheeseen, mikä vaikuttaa valitettavan todennäköiseltä, ukrainalaisilla on jälleen edessään kuoleman varjostama joulu.