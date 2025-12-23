Passin voimassaoloa halutaan pidentää 10 vuoteen

Passien ja henkilökorttien voimassaoloa halutaan pidentää nykyisestä. Voimassaolon pidentämisellä pyritään vähentämään passien hakemiseen liittyvää vaivaa kansalaisille.

Sisäministeriö tiedottaa lähettäneensä tänään tiistaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Passi- ja henkilökorttilakien muutoksilla pidennettäisiin passin ja henkilökortin voimassaolo 10 vuoteen.

Alaikäisten passi ja henkilökortti olisivat kuitenkin voimassa enintään 5 vuotta. Alaikäisten passiin merkittäisiin jatkossa myös tieto hänen huoltajistaan. Tietojen lisäämisellä pyritään sekä parantamaan mahdollisuuksia puuttua lapsikaappauksiin että sujuvoittamaan perheiden matkustamista ja käytännön rajavalvontaa.

Hallitus linjasi huhtikuun 2025 kehysriihessä Suomen passien enimmäisvoimassaolon pidentämisestä 10 vuoteen ottaen huomioon mahdolliset turvallisuustekijöistä aiheutuvat poikkeukset.

Voimassaolon pidentämisen jälkeen Suomen ja useimpien muiden EU-maiden passien voimassaolo olisi samalla tasolla.

Lausuntokierros päättyy 16.2.2026.