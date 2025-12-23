Suomen väkiluku on nyt 5,7 miljoonaa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli marraskuun 2025 lopussa 5656394. Maamme väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 20423 hengellä.

Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli 32799 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 11584 vähemmän kuin kuolleita.

Tammi-marraskuun aikana syntyi 42247 lasta eli 1905 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024. Kuolleiden määrä oli 53831, mikä on 886 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen tammi-marraskuussa 46 856 henkeä ja Suomesta muutti pois 14057 henkeä. Maahanmuuttoja oli 12939 vähemmän ja maastamuuttoja 1719 vähemmän kuin edellisvuoden tammi-marraskuussa.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi-marraskuun aikana 267647. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuntien väliset muutot lisääntyivät 181 muutolla vuoden 2025 kuntajaon mukaan.

Digi- ja väestötietovirasto suoritti 19. marraskuuta väestötietojärjestelmään päivitysajon, jossa kaksi vuotta tietymättömissä olevien henkilöiden kotikuntamerkintä poistettiin. Päivitys koski noin 2250 henkilöä. Päivitysajo laskee noin 700 henkilöllä marraskuun 2025 ennakkoväkilukua ja selittää marraskuun väkiluvun kokonaismuutoksen pienuutta. Käytännössä kyse on henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois Suomesta, mutta eivät ole huomanneet tehdä maastamuuttoilmoitusta.