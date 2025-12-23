Valtion vesillä toimii myös tulevina vuosina yli 300 kaupallista kalastajaa

Yhteensä 320 ammattilaista kalastajaa haki Metsähallitukselta kaupallisen kalastuksen lupaa kaudelle 2026–2028.

Aikaisempina vuosina valtion vesillä on liikkunut noin 300 kaupallista kalastajaa, ja nyt näyttää siis siltä, että tulevina vuosina heitä on vähintään yhtä paljon. Kaupallinen kalastus ei siis osoita hiipumisen merkkejä.

– Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa kalan kaupallinen pyynti, jotta kotimaisen kalan tarjontaa ja edelleen kulutusta saataisiin lisättyä, sanoo Metsähallituksen kalastuksen johtava asiantuntija Olli Urpanen tiedotteessa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan suomalaiset syövät edelleen keskimäärin noin kahdeksan kiloa tuontikalaa ja vain neljä kiloa kotimaista kalaa vuosittain.

Luken lokakuussa julkaiseman tilaston mukaan kaupalliset kalastajat pyysivät sisävesiltä viime vuonna viisi miljoonaa kiloa kalaa. Tärkeimmät saaliskalat olivat muikku ja kuha.

Ministeriö vahvisti kalastuksen uudet hinnat

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen valtion alueiden luvista ja niiden hinnoista. Uudet hinnat ovat voimassa 1.1.2026 alkaen.

Johtavan asiantuntijan Olli Urpasen mukaan hinnankorotukset eivät ole ristiriidassa sen kanssa, että kotimaisen kalan hyödyntämistä pyritään lisäämään.

– Lupahinnat ovat edelleen varsin maltillisia moniin alueisiin verrattuna. Hintoja ei ole myöskään korotettu sitten vuoden 2021, vaikka kustannukset ovat nousseet, hän sanoo.

Kaupalliselle kalastajalle myönnetty lupa tai vuokrasopimuspäätös on jatkossa maksullinen. Sähköisen lupahakujärjestelmän kautta haettu lupa maksaa 66 euroa, ja muulla tavoin haettu lupa 80 euroa.

Lupaan tai vuokrasopimukseen tehtävä muutos maksaa 50 euroa.

Uudet kaupallisen kalastuksen vuosihinnat pyydyksittäin (suluissa vanha hinta):

Nuotta 180 euroa (150 €)

Rysä tai mertapyydys (enintään 1,5 m korkea) 12 euroa (12 €)

Rysä (1,5–5 m korkea) 100 euroa (80 €)

Rysä (yli 5 m korkea) 200 euroa (170 €)

Trooli: kun yläpaulan pituus on enintään 300 metriä, lupa maksaa 300 euroa (250 €). Kun yläpaulan pituus on yli 300 metriä, lupa maksaa 600 euroa (500 €)

Poimintoja videosisällöistämme

Verkko (pituus enintään 31 m, korkeus enintään 5 m), rapumerta (3 kpl), katiska (3 kpl), syöttikoukut 10 kpl ja enintään 100 koukun pitkäsiima = 6 euroa (5 €)

Vapa (enintään 8 kpl) 30 euroa (uusi tuote)