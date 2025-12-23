Työttömyysaste nousi 10,6 prosenttiin – ”Työmarkkinoilta ei tullut joululahjaa”

Työttömyys jatkoi kasvuaan marraskuussa. Työttömyysasteen trendiluku nousi 0,2 prosenttiyksikköä lokakuuhun verrattuna ja oli nyt 10,6 prosenttia, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus.

Vuotta aiempaan verrattuna trendi on noussut 1,7 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli marraskuussa 276000 henkeä eli 50000 enemmän kuin vuosi sitten.

– Sekä naisten että miesten työttömyys lisääntyi viimevuotiseen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 34000 enemmän ja työttömiä naisia 16000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka sanoo tiedotteessa.

Työttömien määrän ohella myös työvoiman määrä on kasvanut. 15–74-vuotiaita työvoimaan kuuluvia oli lähes 50000 enemmän kuin vuosi sitten.

– Kasvu on tullut kokonaan miehistä, sillä työmarkkinoilla olevien naisten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla, Viinikka kertoo.

Työllisten määrä pysyi marraskuussa vuodentakaisella tasolla. Työllisiä miehiä oli 13000 enemmän ja työllisiä naisia taas 16000 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 76,1. Trendiluku oli täsmälleen sama kuin lokakuussa, mutta 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan marraskuun työllisyystilastot olivat odotuksiakin heikompia työttömyyden osalta.

– Edelleen silti pätee, että osasyy korkealle työttömyydelle on työvoiman tarjonnan korkea taso, mikä on lähtökohtaisesti myönteinen asia, pääekonomisti toteaa tiedotteessa.

– Harva ennusti vielä erityisen myönteisiä uutisia työmarkkinoilta, mutta työttömyyslukemat olivat matalalle viritettyjä odotuksiakin heikompia. Työttömyys on noussut selvästi korkeammalle tasolle kuin koskaan ennen 2000-luvulla, Appelqvist jatkaa.

Perinteinen 15–64-vuotiaiden työllisyyden trendi oli 71,6 prosenttia, mikä on edelleen historiallisesti ajatellen kohtalaisen korkea lukema. Pääekonomistin mukaan siedettävän korkeaa työllisyyslukua rumentaa kuitenkin se, että työllisyyttä on pitänyt yllä lähinnä osa-aikainen työskentely, kun taas kokoaikaiset työpaikat ovat olleet laskussa koko vuoden.

– Työttömyysluvut ovat murheellista katsottavaa. Samalla täytyy muistaa, että työllisyys reagoi suhdannekäänteisiin pitkällä viiveellä. Siksi työttömyys on usein korkeimmillaan siinä kohdassa, kun suhdanne on jo kehittymässä parempaan suuntaan, toteaa Appelqvist.

Työvoimain kysyntä jatkui marraskuussa erittäin heikkona. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin marraskuussa vaatimattomat 26400. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui edelleen. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli marraskuussa noin 133400, mikä on sekin korkein lukema 2000-luvulla.

– Heikko työvoiman kysyntä näyttäytyy yhä pahenevana ongelmana pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Pitkäaikaistyöttömyys poistuu vasta siinä vaiheessa, kun talouden elpyminen on edennyt kypsään vaiheeseen. Pelkään pahoin, että parhaassakin tapauksessa hyviä uutisia joudutaan odottamaan pitkälle ensi vuoden puolelle, arvioi Appelqvist.

– Työmarkkinoilta ei tullut joululahjaa. Jos joku luuli työllisyyden jo paranevan, tuo käsitys tarkentui marraskuussa heikommaksi. Työllisten määrä oli -3 t pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyys kasvaa edelleen (+50t, työttömyysasteen trendi 10,6 %). Työvoima +47t, kommentoi lukuja Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen viestipalvelu X:ssä.