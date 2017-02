Theresa May aikoo julkaista yksityiskohtaisen Brexit-suunnitelman

Iso-Britannian pääministeri Theresa May vahvistaa, että hänen hallituksensa julkaisee torstaina yksityiskohtaisen suunnitelman Iso-Britannian EU-erosta, kertoo CNN.

Niin kutsuttu "white paper" (valkoinen paperi) kertoo ensimmäistä kertaa virallisesti Iso-Britannian hallituksen suunnitelman Brexitin osa-alueista, kuten siitä, mikä Britanniassa asuvien muiden EU-maiden kansalaisten asema tulee olemaan.

Britannian lainsäätäjien on tarkoitus äänestää keskiviikkona erillisestä lakiesityksestä Brexit-neuvottelujen käynnistämiseksi kaksi päivää kestäneen keskustelun jälkeen. Esitykse odotetaan saavan parlamentin hyväksyntä. Todellista taistelua odotetaan ensi viikolle, kun esitys palaa alahuoneeseen yksityiskohtaiseen valiokuntatason yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Oppositiopuolueiden odotetaan tekevän useita muutosesityksiä.

Theresa May haluaa aloittaa EU-eroneuvottelut maaliskuun loppuun mennessä. Britannian korkein oikeus on määrännyt, artikla 50:tä ei voida toimeenpanna ilman parlamentin suostumusta.

Pääministeri May on kiistänyt, että hänellä olisi ollut minkäänlaista etukäteistietoa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maahantulorajoituksista. Independentin mukaan May sanoi parlamentin alahuoneelle kaikkia varoitetun, että joitakin "matkustusrajoituksia" on tulossa, koska Trump oli kampanjansa aikana näin sanonut.

Mayn vastaus jätti avoimeksi, keskustelivatko May ja Trump aiheesta viimeviikkoisessa tapaamisessaan Valkoisessa talossa.