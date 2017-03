Pääministeri sanoo Lontoon terrori-iskun olleen islamistinen, ei islamilainen - tekijän nimi julki

Britannian poliisi julkisti neljä ihmishenkeä vaatineen ja ainakin 40 loukkaantumista aiheuttaneen terrori-iskun tekijän nimen torstaina.

Parlamenttirakennuksen luona yleisön yli autolla ajanut, poliisia kuolettavasti puukottanut ja lopulta poliisin ampuma mies oli Kentissä syntynyt Khalid Masood. Hänellä oli useita salanimiä ja poliisi tutki hänen ääriyhteyksiään aiemmin.

Britannian parlamentille puhuneen pääministeri Theresa Mayn mukaan on väärin sanoa iskun olleen "islamilaista terrorismia". Kansanedustaja kysyi häneltä, onko termi sopiva.

– On väärin kuvailla tätä 'islamilaiseksi terrorismiksi'. Se on 'islamistista terrorismia'. Se on suuren uskon kieroutuma, Theresa May sanoi.

– Tämä terroriteko ei ollut uskon teko. Se oli kieroutuma; vääntynyttä ideologiaa joka johtaa tämän kaltaiseen terroritekoon eikä tule voittamaan.