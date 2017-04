Eläinoikeusjärjestö kampanjassaan: Maito on valkoisen ylivallan ja rotupuhtauden symboli

Maito todella on valkoista.

USA:n PETA-eläinoikeusjärjestö julistaa uudessa kampanjassaan, että maidon juominen on natsismin tasoinen teko.

"Onko lehmänmaito valkoisen ylivallan kannattajien juoma kaikkialla? Maito on pitkään ollut valkoisen ylivallan kannattajien käyttämä symboli ohuesti peitettynä vertauksena rodulliselle puhtaudelle", PETA:n mainosvideo alkaa.

Videolla edetään kuvaamaan vasikoiden huonoa kohtelua ja "jokaisen lehmän kokemaa painajaista".

"...joka saa lehmänmaidosta täydellisen juoman valkoisen ylivallan kannattajille kaikkialla. The white stuff isn't the right stuff", mainos toteaa.

Lopuksi video kehottaa taggaamaan jonkun "joka silti juo maitoa".