"Jos voitan, Ranska lähtee EU:sta, eurosta ja Natosta"

Marine Le Pen lupaili sunnuntaina vaalitilaisuudessa Lyonissa melkoista mullistusta maansa politiikkaan, jos hän tulee valituksi Ranskan presidentiksi, kertoo Corriere della Sera.

– Jos minut valitaan, kuuden kuukauden kuluttua siitä järjestän kansanäänestyksen EU:sta eroamisesta, hän lupasi.

Niin ikään ohjelmassa on ero eurosta ja paluu frangiin sekä ja eroaminen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natosta.

– EU on erehdys. Se ei ole pitänyt yhtäkään lupaustaan. Paljon pahempaa, se on alistanut meidät ja pitää meitä lieassaan. Eurooppalainen projekti on pian pelkkä ikävä muisto, Le Pen sanoi.

Le Pen on vakuuttunut, että historian tuuli puhaltaa nyt hänen edukseen. Le Penin mukaan suuri politiikan muutos on alkanut. Esimerkkeinä hän mainitsi Brexitin, Italian perustuslakikansanäänestyksen, joka johti sosialistipääministeri Matteo Renzin eroon, Itävallan presidentinvaalit ja Donald Trumpin voiton Yhdysvalloissa.

– Muuta kansat näyttävät meille tietä, heidän heräämisensä merkitsee yhden aikakauden loppua. Globalisaatio on vihollinen, Le Pen määritteli.

Marine Le Pen esitteli Lyonissa ohjelmansa, joka sisältää 144 toimenpidettä, joihin aikoo ryhtyä tullessaan valituksi.