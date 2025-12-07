Kansanedustajalla erikoinen sattumus eduskunnassa – ”Putosi sukkana”

Kokoomuksen iisalmelaiselle kansanedustajalle Markku Eestilälle sattui haaveri Eduskuntatalossa perjantaina. Sunnuntaina julkaistussa Facebook-päivityksessä Eestilä kertoo pudottaneensa kännykkänsä hissikuiluun. Kansanedustajan kulkukortit olivat kännykän kuoren alla.

– Voiko tuosta raosta kännykkä pudota hissikuiluun? Voi pudota, ja vielä ihan sukkana! Onnistuin perjantai-iltapäivänä kaiken kiireen keskellä tuon tempun tekemään hissin nappia kännykkäkädellä painaessa, Eestilä kirjoittaa.

Paikalle sattunut kansanedustajakollega Sari Tanus (kd.) ilmoitti vahingosta eduskunnan valvomoon. Eestilä sai eduskunnan tietohallinnolta välittömästi käyttöönsä varapuhelimen, mutta hissikuilusta pelastettu pudonnut kännykkä paljastuikin yhä toimintakuntoiseksi.

Eestilä kehuu tilanteessa saamaansa apua.

– Voi että, miten avulias ja nopea palvelu saa hyvälle mielelle! Päivän väännöt unohtuivat nopeasti, tosin olo ilman kännykkää aiheutti jo puolessa tunnissa vieroitusoireita.

– Kiitin kyllä kaikkia vuolaasti, toivotin hyvää itsenäisyyspäivää ja lupasin, että tästä lähtien en paina hissin nappia kännykkäkädellä, kansanedustaja päättää.