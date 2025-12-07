Varoitus kaupunkien kasvukivuista: Ei saa jättää yksin ratkomaan

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovisen mukaan on tarve kuntaperusteiselle järjestelmälle, jossa palveluiden saavutettavuus, kansalaisten yhdenvertaisuus ja rahoitusjärjestelmän kestävyys ovat tasapainossa, ja jossa rahoitus perustuu kuntien tehtäviin.

– Tätä odottavat kaikki kunnat ja niiden asukkaat. Parlamentaariseen työhön on ryhdyttävä ripeästi, hän toteaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Huovisen mukaan kaupungit ovat koko Suomen kasvun vetureita, eikä niitä saa jättää yksin ratkomaan kasvukipujaan.

Hän viittaa Helsingin Sanomien Espoo-reportaasiin, jotta kuvataan maan suurimpien kaupunkien kasvukipuja.

– Suurimmissa ja nopeimmin kasvavissa kaupungeissa väestönkasvu on voimakasta sekä syntyvyyden että keskittyvän maahanmuuton seurauksena. Siksi kaupungeilla on kiire tarjota uusille kaupunkilaisille laadukkaita palveluja kuten päiväkoteja, kouluja, kotoutumista ja asuntoja sekä hyvää ja turvallista elinympäristöä.

Samaan aikaan, kun Espoo ja muutamat muut kasvukeskukset pullistelevat väkimääränsä ja nopeasti kasvavan palvelutarpeensa kanssa, on Huovisen mukaan suuri määrä alueita, joissa lapsia syntyy vähän, jos lainkaan.

– Silti palveluista tulisi huolehtia näilläkin seuduilla, hän sanoo.

Kunnat ja kaupungit ovatkin Huovisen mukaan tällä hetkellä keskenään erilaisempia kuin koskaan.

– Espoon ja monen muun kaupungin ja kunnan esimerkit osoittavat, että uudistyöhön kuntien palvelujen turvaamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Huovinen toteaa, että kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) on kutsunut kaikki eduskuntapuolueet keskustelemaan kuntien tulevaisuudesta.

– Puolueilla onkin nyt näytön paikka. Kuntien erilaistumiskehityksen tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen ovat antaneet odottaa itseään, hän linjaa.