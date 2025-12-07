Verkkouutiset

Ruotsissa halutaan laskea rangaistusikää – rikostilastot saavat ministerin synkäksi

  • Julkaistu 07.12.2025 | 17:00
  • Päivitetty 07.12.2025 | 17:02
  • Ruotsi
Oikeusministerin mukaan jengit ovat tänä vuonna käyttäneet kymmeniä alaikäisiä murhissa.
Ulf Kristerssonin hallitus on viime vuosien aikana ajanut niin rangaistusten tiukentamista kuin poliisin valtuuksien lisäämistä vastauksena Ruotsin käsistä riistäytyneelle jengiväkivalllalle. Hallituksen viimeisin esitys rikollisoikeudellisen vastuuikärajan laskemisesta 15 vuodesta 13 vuoteen on kuitenkin herättänyt runsaasti arvostelua. Esitys mahdollistaisi törkeistä rikoksista tuomittujen 13-15-vuotiaiden vankilarangaistukset. Kyseessä olisi tilapäinen, viisivuotiseksi kaavailtu muutos.

Ruotsin vankeinhoitolaitos on lausuntokierroksella ilmoittanut vastustavansa esitystä. Myös poliisi, syyttäjälaitos ja useat lastensuojelujärjestöt ovat arvostelleet vastuuikärajan laskemista.

Expressenin haastattelussa oikeusministeri Gunnar Strömmer sanoo ymmärtävänsä arvostelijoita, vaikka seisookin esityksen takana.

– Se, että olemme päätyneet tähän pisteeseen on valtava epäonnistuminen, ministeri sanoo.

Strömmer huomauttaa, että uudistus koskisi vain poikkeuksellisen törkeisiin rikoksiin syyllistyneitä nuoria. Pelkästään tänä vuonna noin 50 alle 15-vuotiasta nuorta on tavalla tai toisella ollut osallisena murhaan, hän sanoo.

– Se on ensinnäkin täysin pöyristyttävä luku. Vaikka olemmekin pitkään eläneet rikollisuuden leimaamassa yhteiskunnassa, ei sen pitäisi tehdä meitä niin välinpitämättömiksi, ettemmekö säpsähtäisi tuota lukua.

Hallituksen esityksellä on omat riskinsä, ministeri myöntää. Paraikaa selvitetään sitä, saisiko uudistus jengirikolliset turvautumaan entistä nuorempien lasten apuun iskuissaan.

Arvostelijoiden mukaan Kristerssonin hallituksen rikollisuudenvastaiset toimet rajoittavat kansalaisoikeuksia. Strömmer ei arvostelua hyväksy, vaan pitää rikollisuutta ”suurimpana loukkauksena yksilön ja yksityiselämän koskemattomuudelle”. Lainkuuliaisten kansalaisten ja rikosuhrien vapautta ei voi turvata ilman rikollisuuteen kohdistuvia voimatoimia, hän sanoo.

Uusimmat
