HU: Onko Muumilaakso Helsingissä?

Tove Janssonin Muumilaakso sijaitsee Helsingin Meilahdessa, uskoo tietokirjailija Heikki Niemeläinen. Teoriasta kertoo Helsingin Uutiset. Niemeläisen mukaan kotikaupunki Helsingin maisemat innoittivat Janssonia (1914-2001) Muumilaakson luomisessa.
Niemeläinen kertoo asuneensa vuosikymmeniä sitten Villa Toivolassa Meilahdessa. Herätysliikejohtaja Maria Åkerblomin pitkään omistama pitsihuvila on Niemeläisen mukaan ”itsestään selvästi” Muumitalon malli. Tove Janssonin oma näkemys Muumitalosta on ikuistettu 1970-luvulla toteutettuun pienoismalliin. Niemeläinen uskoo Pikku Myynkin osittain perustuvan 1920-luvulla suurta julkisuutta saaneeseen ja kiisteltyyn Åkerblomiin.
Meilahti oli pitkään Töölössä asuneelle Janssonille tuttua seutua, Niemeläinen huomauttaa. Niemeläisen mukaan hän on itse 1980-luvun alussa käynyt muumikirjailijan kanssa keskustelun, jossa tämä antoi ymmärtää Muumilaakson sijaitsevan juuri Meilahdessa.
Maantieteilijä Mikael Asikainen on tehnyt Meilahden yksityiskohdista Tove Janssonin vuoden 1948 tyyliä mukailevan kartan.
– Kartan autenttisuus on hämmästyttävän konkreettinen. Voi mennä luontoon katsomaan, mistä alkuperäiset aihiot löytyvät. Niin teimme Asikaisen kanssa, Niemeläinen sanoo HU:lle.
Niemeläinen kehottaa nyt Helsingin kaupunkia huomioimaan Janssonin Muumilaakson ja Meilahden yhteyden.