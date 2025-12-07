”Maailma, jossa hyökkäykset ovat arkipäivää” – Vakava varoitus Kremlin aikeista

Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä keskusteluissa esillä ollut Ukrainan ”rauhansuunnitelma” kannustaisi toteutuessaan Venäjää jatkamaan sotaa Euroopassa, heikentäisi kansainvälistä järjestystä ja lisäisi ydinsodan riskiä, arvioi arvostettu yhdysvaltalainen historiantutkija, professori Timothy Snyder Project Syndicate -verkkojulkaisun tuoreessa artikkelissa.

– Yhdysvaltain erityislähettilään, miljardööri-kiinteistösijoittajan ja kryptovaluuttamoguli Steve Witkoffin ja Venäjän valtion sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin laatima 28-kohtainen suunnitelma painottuu selvästi Kremlin eduksi, Yalen huippuyliopiston historian professorina toimiva Snyder sanoo.

Olisi hänen mukaansa perustavanlaatuista epäoikeudenmukaisuutta sallia se, että hyökkääjä käytännössä sanelisi aloittamansa sodan lopputuloksen.

Lisäksi suunnitelman toteutuminen olisi hänen mukaansa omiaan lisäämään ydinsodan riskiä.

– Jos Ukraina painostetaan hyväksymään ehdot, jotka merkitsevät tappiota, muu maailma päättelee, että Venäjän, Kiinan tai minkä tahansa muun ydinasevaltion tulevan hyökkäyksen estäminen edellyttää ydinaseiden hankkimista, hän toteaa. Tämä kehitys saattaisi hänen mukaansa johtaa koko maailman ydinsodan partaalle.

Suunnitelmassa myös tosiasiallisesti hylätään valtiollisten rajojen loukkaamattomuuden periaate. Sillä olisi järisyttävä vaikutus koko kansainväliseen järjestelmään.

– Nykymuodossaan Witkoffin ja Dmitrijevin sopimus uhkaa luoda maailman, jossa hyökkäykset ja sodat ovat arkipäivää, Snyder varoittaa.

Vladimir Putinin Ukrainaa koskevien vaatimusten hyväksyminen heikentäisi hänen mukaansa olennaisesti alueellista rauhaa ja vakautta, mutta myös yllyttäisi Kremliä oikeudellisesti, moraalisesti, psykologisesti ja taloudellisesti jatkamaan sotia Euroopassa.

Suunnitelmasta puuttuvat Snyderin mukaan myös uskottavat täytäntöönpanomekanismit.

– Koska Venäjä on rikkonut kaikki Ukrainan kanssa tekemänsä sopimukset, Kremlin vakuutukset siitä, että se ei yritä vallata lisää Ukrainan aluetta, ovat merkityksettömiä. Myös Yhdysvaltojen turvatakuut ovat sisällöltään puutteellisia etenkin siksi, että nykyinen hallinto ei juuri piittaa rehellisyydestä eikä oikeudenmukaisuudesta. Ainoa merkityksellinen tapa estää Venäjän uusi hyökkäys olisi Ukrainan Nato-jäsenyys, mutta sen ehdotettu malli nimenomaisesti kieltää, Snyder toteaa.

Viimeinen ja ehkä perustavanlaatuisin ongelma on hänen mukaansa prosessi. Historia on opettanut, että kestävän rauhanratkaisun saavuttaminen edellyttää kaikkien osapuolten aktiivista osallisuutta, mutta nyt hyökkäyksen kohdetta – Ukrainaa – ei ole ”rauhansuunnitelman” valmistelussa edes kuultu.

– Mikäli tärkeitä osapuolia suljetaan ulos rauhanprosessista, on mahdotonta saavuttaa täyttä ymmärrystä asiaan vaikuttavista kysymyksistä ja kerätä tarvittavia tietoja. Sulkemalla Ukraina ja sen eurooppalaiset liittolaiset neuvottelujen ulkopuolelle Venäjä ja Yhdysvallat saattavat jättää ukrainalaisten ainoaksi vaihtoehdoksi jatkaa taistelua, hän painottaa.