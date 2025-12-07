”Vladimir Putinin hyvä viikko” – länsi epäonnistui Venäjän eristämisessä

Vladimir Putinilla menee nyt hyvin, varoittaa arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti The Timesin kolumnissaan. Itsevarmasti esiintyvällä ja näyttäviä valtiovierailuja tekevällä Venäjän presidentillä ei ole kiirettä neuvotella Ukrainan rauhaa, Galeotti kirjoittaa.

Kuluneen viikon kehityskulut ovat professorin mukaan olleet Putinille mieluisia. Viisituntisiksi venyneet keskustelut Ukrainan rauhanprosessista Yhdysvaltojen valtuuskunnan kanssa päättyivät tuleksettomina tiistaina, mutta tämä sopii Galeottin mielestä Putinille hyvin. Jatkuva sukkuladiplomatiaa hyödyttää Venäjää, sillä Putin tahtoo lykätä vaikeiden ratkaisujen tekemistä mahdollisimman pitkään. Putin toivoo lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin turhautuvan sotaan.

– Mitä pidempään prosessi kestää, sitä enemmän hänen joukkonsa pystyvät etenemään taistelukentällä sekä murjomaan Ukrainan sähköverkkoa. Hän toivoo paitsi ukrainalaisten moraalin heikentyvän talven kiristyessä ja Venäjän vallatessa uusia alueita – marraskuussa venäläiset valtasivat yli 500 neliökilometriä, enemmän kuin viime kuukausina – myös vakuuttavansa presidentti Trumpin Kiovan asian toivottomuudesta.

– Yhdysvaltojen saaminen vetäytymään ja lopettamaan sekin vähäinen apu, jota he yhä Ukrainalle antavat, olisi Putinille hyvä tulos, Galeotti kirjoittaa.

Venäjältä ei myöskään ole jäänyt huomaamatta, ettei maata pidetä suorana uhkana Yhdysvaltojen uudessa kansallisessa turvallisuusstrategiassa. Myös Euroopassa esiintyy eripuraisuutta Venäjä-politiikassa, sillä EU:n on ollut vaikea päästä sopuun jäädytettyjen venäläisvarojen käytöstä.

Julkisuudessa Putin on esiintynyt viime aikoina itsevarmasti ja uhmakkaasti, Galeotti kuvailee. Hän ei ole antamassa periksi vaatimuksistaan Ukrainassa, ja aikaisemmin tällä viikolla hän ilmoitti Venäjän olevan valmis sotaan Eurooppaa vastaan, jos Eurooppaa sotaa haluaa. Puheet on ennen kaikkea suunnattu venäläiselle yleisölle, mutta Kreml lähettää samalla viestin eurooppalaisille. Putinin sanoma on, ettei Venäjä ei ole perääntymässä.

Putin tahtoo Galeottin mukaan myös osoittaa lännen epäonnistuneen Venäjän eristäytymisessä. Torstaina Putin matkusti valtiovierailulle Intiaan, missä pääministeri Narendra Modi otti hänet vastaan halauksin ja juhlallisuuksin. Galeottin lainaaman yhdysvaltalaislähteen mukaan on odotettavissa, että Intia alkaa kiertämään venäläisille öljylle asetettuja pakotteita. Yhdysvallat on tulleilla pyrkinyt saamaan Intian luopumaan venäläisen öljyn tuonnista.

Galeotti huomauttaa Kremlin vastaanottaneen itsekin korkea-arvoisia vieraita tällä viikolla. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vieraili Moskovassa keskiviikkona. Lännen toiveista huolimatta Kiina ei ole pyrkinyt painostamaan liittolaistaan rauhaan, professori toteaa.

– Se, mitä Brysselissä, Pekingissä ja Delhissä tapahtuu, näkyy myös Kiovassa. Mitä vahvemmalta Venäjän asema Putinilta näyttää, niin taistelukentällä kuin maailmassa, sitä vähemmän hän kokee painetta tehdä sopimus, Galeotti päättää.