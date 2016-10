Naton Viron lentuekomentaja VU:lle: Tämän vuoksi Venäjän koneiden eteneminen pysäytetään

Verkkouutiset uutisoi tästä löytyvässä uutisessa, että Venäjällä oli toissa torstaina Suomenlahdella ja Itämerellä 24 tunnin ajan poikkeuksellinen ja laaja sotaharjoitus.

Kun vieraan maan lentokone tulee luvatta toisen valtion ilmatilaan tai suuntaa lähelle, se käydään pysäyttämässä, torjumassa, sen eteneminen katkaisemassa. Englanninkielinen termi on intercept. Siinä lennetään koneen lähelle, otetaan siihen kontakti ja vähintään viestitään tulijan olevan väärällä alueella.

Intercept on valtavan kallista toimintaa. Miksi sitä edes pitää tehdä? Onko niin tarkkaa, jos joku eksyy vain minuutiksi tai kilometrin verran rajan väärälle puolelle?

– Se on politiikkaa, ja minä olen tavallaan vain niin sanotusti poliisi, Naton Baltic Air Policingia Viron Ämarissa komentava Swen Jacob nauraa Ämarissa käyneen Verkkouutisten haastattelussa.

Ämarissa on tällä hetkellä Naton saksalaislentue turvaamassa Baltian ilmatilaa. Komentaja Jacob käy pyynnöstä läpi perusasioita.

– Jokaisella valtiolla on suvereniteettinsa. Ne sanovat, että tämä on minun maani ja minä päätän ketkä tulevat sisälle ja ulos. Maantiellä rajalla vartion kaveri voi sanoa, että voit tulla ja mennä jos sinulla on viisumi ja passi tai vastaavaa. Ilmassa on luonnollisesti helpompaa tulla, mutta säännöt ovat silti samat.

– Haluamme ihmisten ymmärtävän, että vaikka kyse on ilmasta, se ei ole jotain josta ei tarvitse välittää. Se on silti raja ja säännöt ovat olemassa. Kukaan ei voi sanoa "en tiennyt", koska lentäjien tulee tietää rajat ja säännöt, komentaja kuvailee.

Jacobin mukaan seuraava kysymys olisi, milloin tulija sitten pysäytetään, jos ei rajalla. Voiko hän lentää meille kuuluvan meren alueella, voiko hän lentää saaremme yli, rannikollamme - entäs Tallinnan, Helsingin, Berliinin yllä?

– Joko vedetään raja sille mitä voi tehdä, tai sanotaan että tee mitä haluat. Sääntö on, että jos tulet metrin verran tai jalan verran, niin: ei. Siinä on raja, se lukee papereissa - on paljon muuta ilmatilaa jossa voit lentää.

Swen Jacobin mukaan Suomenlahden alue, jossa voi lentää, ei ole kovin leveä. Se on muutamia kilometrejä.

– Mutta se on silti riittävä standardikoneille. Joten: jos lennät Naton alueella, se on laiminlyönti tai erehdys, joko tarkoituksella tai tahattomasti.

Swen Jacob innostuu kuvailemaan asetelmaa.

– Tämä on Naton aluetta, tai Suomea, tai Viroa, ja Venäjän veli ja Nato tai kuka vaan seisovat asennossa alueillaan. "Tiedämme että olette siellä, ja teidän pitää tietää, että me olemme täällä. Älkää olko hölmöjä". Mutta jos ei koskaan sano mitään, he tulevat ehkä vähän lähemmäksi, ja yhtäkkiä he ovat Tallinnan ulkopuolella tai Helsingissä tai missä vaan ja sanovat, että "ettehän te koskaan valittaneet!".

– On näytettävä pysähtymismerkkiä jo varhaisessa vaiheessa. Emme halua olla aggressiivisia, mutta haluamme heidän ymmärtävän asetelman.

"Olemme täällä"

Mitä Venäjä nykyisin oikein haluaa? Miten Naton lentokomentaja näkee nykytilanteen?

Swen Jacob korostaa, ettei voi vastata kysymykseen Naton tai Saksan edustajana, vaan vain omasta näkökulmastaan.

– Jos haluat katsoa Venäjän tilannetta - heillä oli kymmenien vuosien ajan puskurivyöhykkeen luksus emämaan ympärillä Natoa vastaan. Nyt Nato tulee lähemmäksi, ja he näkevät Naton yhtenä, eivät useina maina, Ämarin lento-osaston komentaja sanoo.

– Sisäpolitiikassa siellä joku sanoo olevansa maan johtaja ja katsovansa sen perään, että hänen väkensä turvataan ja kertoo, ettei heidän tarvitse pelätä ja että he ovat suuri, johtavassa asemassa oleva maa. Tätä varten heidän pitää liputtaa.

– On aina vaikeaa sanoa provosoivatko he, vai haluavatko he vain näyttää asemaansa: "olemme täällä". Me emme ole aggressiivisia, me vain sanomme että "olemme täällä".

Swen Jacobin mukaan tästä syystä hänen oma tehtävänsä on hyvä.

– Kaikki ovat varpaillaan, mutta kukaan ei pakota toista eikä ole aggressiivinen. Me vain lennämme ja olemme siellä, pidämme asemamme ja sanomme "olemme täällä". Emme hyväksy rikkomuksia, emme muuta sijaintia, emme hyväksy tunkeutumisia.

"Teemme mitä voimme"

– Tämä ehkä pitää yllä tason - ehkä korkeamman tason kuin saattaa olla järkevää - mutta se estää sitä eskaloitumasta, ja on osa rauhaa. Jos yksi valtio pitäisi voimakkaampaa, aggressiivisempaa tasoa, voisi eskaloitua. Mutta kaikki sanovat "olemme vain täällä, älkää olko tyhmiä", komentaja Swen Jacob toteaa.

Jos Venäjä päättäisi vallata Tallinnan, ei nykyinen Ämarin lentue Swen Jacobin mukaan voisi sitä muutamalla hävittäjällään estää.

– Olisimme ilmassa ja tekisimme mitä voisimme.

Jacobin mukaan Venäjä antoi ennen Krimin valloitusta esivaroituksen. Hänen mukaansa sellainen saatiin myös nyt: toissa torstaisessa Venäjän suuressa lentoharjoituksessa ei ollut "tyhjästä" tulleita venäläishävittäjiä ja Venäjä kertoi harjoituksesta etukäteen.

– Se oli signaali: he eivät halua eskalointia. He haluavat harjoitella, ja sen he totta kai voivat tehdä. Mutta he eivät halunneet uhata meitä harjoituksella - ainakin näin luulen, Swen Jacob toteaa.

– En näe meitä "valtionpuolustajana", meitä on liian vähän. Olemme poliittinen signaali ja turvatoimi, hän toteaa Ämärissa ilmavalvontaa tekevästä lentotukikohdasta.

ÄMARI, VIRO / Kasperi Summanen, Juha-Pekka Tikka