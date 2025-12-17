Julkisen talouden vahvistamista pitää VTV:n mukaan jatkaa tulevillakin vaalikausilla

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) finanssipolitiikan valvojat korostavat julkisen talouden vahvistamista pitkäjänteisesti ja keinoja kattavasti tarkastellen. Parlamentaarinen sopu kansallisesta finanssipoliittisesta säännöstöstä on hyvä askel.
Hallitus tavoittelee julkisen talouden vahvistamista ja velkaantumiskehityksen kääntämistä. Tavoite on perusteltu, mutta siitä jäädään todennäköisesti jälkeen. Julkista taloutta onkin tärkeä vahvistaa tulevillakin vaalikausilla.
– Julkisen talouden vahvistamista on tarpeen jatkaa monivuotisella, ylivaalikautisella lähestymistavalla. Kaikkia meno- ja tulokategorioita ja rakenteellisia toimia tulee arvioida kattavasti, vanhempi ekonomisti Matthias Strifler sanoo tiedotteessa.
– Siksi on myönteistä, että syksyllä 2025 saavutettiin parlamentaarinen sopu niin sanotusta velkajarrusta, hän jatkaa.
Orpon hallitus on päättänyt yhteensä 10 miljardin euron sopeutuskokonaisuudesta. Syksyllä 2025 päätetystä uudesta yhden miljardin euron sopeutuspaketista 547 miljoonaa euroa vähentää julkisen talouden alijäämää vuonna 2027 – pysyvä vaikutus alijäämään jää sitäkin vielä pienemmäksi.
Hallituksen sopeutustoimien ohella toteutetaan myös sellaisia toimia, jotka heikentävät talouden tasapainoa, esimerkiksi investointiohjelmaa. Lisäksi suhdannetila on ollut odotettua heikompaa ja kasvunäkymä heikko.
Julkisen talouden kestävä kehitys on ehto sille, että ulkoisesta turvallisuudesta voidaan huolehtia. Heikentyneen turvallisuusympäristön tilanteen takia finanssipolitiikan valvojat suosittavat pikaisesti laadittavaa suunnitelmaa kasvavien puolustusmenojen rahoittamiselle ja muiden menojen uudelleenpriorisoimiselle.
– EU-säännöstön kansallisen poikkeuslausekkeen tarjoamaa joustoa ei tulisi käyttää yleisen finanssipoliittisen liikkumavaran lisäämiseen, Strifler sanoo.
Poikkeuslausekkeesta huolimatta alijäämäkriteerin rikkomisen riski vuoden 2025 osalta on ilmeinen, ja EU:n komissio onkin jo ilmoittanut harkitsevansa liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämistä.
Tänään julkaistu raportti on viimeinen VTV:n finanssipolitiikan valvojien raportti. Ensi vuoden alusta finanssipolitiikan valvonnan tehtävä siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle uuden lainsäädännön mukaisena.