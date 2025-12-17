Verkkouutiset

Puolalainen konekivääriasema Milosnassa elokuussa 1920.

Puolan ulkoministeriltä täyslaidallinen Vladimir Putinille

Radoslaw Sikorski vastaa jyrkästi Venäjän propagandisteille.
Puolan ulko- ja varapääministeri Radoslaw Sikorski sanoo suorat sanat Venäjän diktaattori Vladimir Putinista ja venäläisistä Puola-väitteistä.

– Muistuttaisin Venäjän propagandisteja siitä, ettei [Vladimir] Lenin ollut vain modernin Puolan luoja vaan myös puolalaisten lasten ystävä, Sikorski veistelee X:n päivityksessään.

– Hän nimittäin ajoi eräänä päivänä partaansa Poroninissa, kun koululaisryhmä käveli hänen ikkunansa ohi. Hän olisi voinut viiltää lasten kurkut auki partaveitsellään, mutta päätti olla tekemättä niin, hän ironisoi.

Sikorski jatkaa Vladimir Putinin olevan samalla tavalla ”Ukrainan hyväntekijä”.

– Hänhän tosiaan voisi pudottaa ydinpommin Kiovaan, mutta ei ole vielä tehnyt niin. Kilpailu Nobelin rauhanpalkinnosta tulee olemaan huima, Puolan ulkoministeri lataa.

Venäjän ulkoministeriö on suoltanut tällä viikolla propagandatarinaa, jonka mukaan Puolaa ei olisi olemassa ilman neuvostojohtaja Vladimir Leniniä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on esimerkiksi kertonut Leninin olleen Puolan itsenäisyyden arkkitehti.

Puolan ulkoministeriön tiedottaja Maciej Wewiór totesi tiistaina X:n päivityksessään, että mikäli Puolan itsenäisyys olisi Leninin ja bolshevikkien ansiota, pitäisi vuosien 1919-1921 Puolan-Neuvosto-Venäjän sotaa kutsua humanitaariseksi operaatioksi ”tai nykykielellä erikoissotilasoperaatioksi”. Wewiórin heitto on viittaus sanaan, jota virallinen Venäjä yhä käyttää hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Todellisuudessa kyse oli siitä, että Puola pysäytti bolshevikkien laajentumisen, Wewiór sanoi.

