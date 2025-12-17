LV: Sarjavalittaja on piinannut Espoota liki 15 vuotta, vyyhti alkoi uimahallilipuista

Espoossa on käynnissä yhden henkilön järjestämä kanteluiden kierre, joka on jatkunut jo liki 15 vuoden ajan, kertoo Länsiväylä-lehti.

Vyyhti alkoi uimahallilipuista, kun 2010-luvun alussa Espoon kaupunki luopui paperisista lipuista ja henkilön 50 euron sarjaliput vanhenivat. Kantelijan mukaan muutoksesta ei tiedotettu tarpeeksi.

Jupakkaa on käsitelty useissa Espoon hallinto- ja päätöksentekoelimissä sekä kahdesti hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus on kieltäytynyt kaksi kertaa ottamassa valituksia käsittelyynsä.

Vuonna 2021 kantelija sai Espoolta korvaukseksi 10 kerran uintirannekkeen. Hän ei kuitenkaan lopettanut kanteluita, vaan on tämän jälkeen kohdistanut valituksensa siihen, miten kiistaa on käsitelty kaupungin hallintoelimissä.

Kanteluista ovat osansa saaneet useat virkamiehet sekä poliitikot. Vuosien 2022-2025 aikana kanteluita on toimitettu Espoolle ainakin viisi kertaa. Kaupunginhallituksen mukaan hallinnolle aiheutunut kuormitus on ollut merkittävää.

Kaupunginhallitus totesi marraskuussa, että sen osalta asia on loppuun käsitelty. Kantelija voi kuitenkin halutessaan edelleen kääntyä aluehallintoviraston, oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen tai tehdä tutkintapyynnön poliisille.