Tällainen on Kelan uusi yleistuki

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen yleistuesta. Uusi yleistuki otetaan käyttöön 1.5.2026, jolloin se korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.

Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Yleistukea haetaan Kelasta.

Ensimmäisessä vaiheessa yleistuki korvaa nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla.

Myöhemmin yleistukea on tarkoitus laajentaa niin, että se korvaisi myös muita tukia. Yleistuen seuraavista vaiheista ei ole vielä tehty päätöksiä.

Yleistuen määrä on sama kuin nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä eli 37,21 euroa päivässä (keskimäärin 800 euroa kuukaudessa) vuonna 2026.

Jos yleistuen saajalla on myös palkkatuloja, yleistuki sovitetaan yhteen palkan kanssa samalla tavalla kuin nykyisin työttömyystuissa. Osa-aikatyöstä saadusta bruttopalkasta puolet vähennetään yleistuesta. Tämä tarkoittaa, että jos työtön saa palkkaa esimerkiksi 1000 euroa kuukaudessa, yleistuen määrä pienenee 500 euroa.

Työttömille maksettava yleistuki on tarveharkintainen tuki, eli sen saaminen edellyttää taloudellisen tuen tarvetta. Yleistuen tarveharkinta tarkoittaa, että muut kuin palkkatulot, esimerkiksi pääomatulot, voivat pienentää tuen määrää.

Pääomatulojen lisäksi esimerkiksi nämä tulot voivat pienentää yleistuen määrää tarveharkinnassa: omaishoidon tuki, osittainen varhennettu vanhuuseläke, perhehoitajan palkkiot ja tekijänoikeuskorvaukset. Jos pääomatuloja tai muita kuin palkkatuloja saa yli 311 euroa kuukaudessa, näistä tuloista puolet vähennetään yleistuesta.

Säästöt tai omaisuus, kuten asunto, auto tai tilillä olevat rahat eivät vaikuta yleistuen määrään. Tuen määrään eivät vaikuta myöskään puolison tulot tai kämppäkaverin tulot.

Jos yleistuen saaja asuu vanhempiensa kanssa, vanhempien tulot voivat vaikuttaa yleistuen määrään samalla tavalla kuin nykyisin työmarkkinatuessa.

Yleistuki ei pienene, jos tuen saajan vanhempien tulot ovat yhteensä enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Tuloraja nousee 106 eurolla jokaista samassa taloudessa asuvaa alaikäistä lasta kohden.

Jos vanhempien tulot ovat yhteensä yli 2 500 euroa, yleistuesta vähennetään puolet 2 500 euroa ylittävästä summasta. Yleistuen saaja saa kuitenkin aina vähintään 35 prosenttia täysimääräisestä yleistuesta.

Poimintoja videosisällöistämme

Kela on maksanut peruspäivärahaa vuodesta 1985 lähtien ja työmarkkinatukea vuodesta 1994 lähtien. Kela maksoi vuonna 2024 työttömyysturvaa yhteensä 1912 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana peruspäivärahaa sai yhteensä 80726 ihmistä ja työmarkkinatukea 241449 ihmistä.

Yleistuki on osa hallituksen laajempaa sosiaaliturvauudistusta. Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää sosiaaliturvaa sekä parantaa työnteon kannattavuutta.

Kela tiedottaa yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.