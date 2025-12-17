Verkkouutiset

Sergei Lavrov. AFP/LEHTIKUVA/ALBERTO PIZZOLI

Suomi nostettiin Venäjällä tikunnokkaan – kansaa valmistellaan uhrauksiin

Venäjän ulkoministeri rinnastaa Ukrainaa tukevat maat natsi-Saksaan.
Venäjä pyrkii informaatiovaikuttamisellaan ja propagandallaan leimaamaan Euroopan unionin ja yksittäiset Euroopan maat Venäjän kansan vihollisiksi, joita verrataan natsi-Saksaan. Kreml pyrkii näin militarisoimaan venäläistä yhteiskuntaa entisestään, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti ISW:n mukaan valheellisesti 15. joulukuuta Islamic Republic of Iran Broadcasting -median haastattelussa, että Ukrainaa tukeva Eurooppa käy sotaa ”natsilipun alla” Venäjää vastaan.

Lavrovin propagandan mukaan Belgian, Saksan, Britannian, Ranskan ja Baltian maiden johtajat elvyttävät ”natsismin teoriaa ja käytäntöä”.

– Lavrov väitti myös, että Saksa on osallisena ”militarismin uudessa nousussa” ja yhdisti nyky-Suomen Adolf Hitleriin ja Leningradin piiritykseen – viitaten todennäköisesti historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka herättävät vahvoja tuntemuksia venäläisten keskuudessa, ISW toteaa katsauksessaan.

Lavrov vertasi myös nyky-Euroopan johtoa historiallisiin henkilöihin, kuten Adolf Hitleriin ja Napoleon Bonaparteen, jotka edustavat eksistentiaalista uhkaa Venäjälle.

– Lavrovin väärät väitteet eurooppalaisten johtajien harjoittamasta epämääräisesti määritellystä ”natsismista” esitetään erillään Kremlin niin ikään vääristä väitteistä, joiden mukaan Ukrainalla on uusnatsijohto. Venäjän väärien väitteiden mukaan Ukraina toteuttaa kansanmurhaa maassa asuvan venäjänkielisen väestön keskuudessa.

– Lavrov käyttää termiä ”natsi” leimatakseen nykyaikaiset eurooppalaiset maat ja niiden johdon Venäjän kansan vihollisiksi ja palauttaakseen mieleen neuvostoaikaiset isänmaalliset narratiivit. Näin Venäjän väestöä valmistellaan hyväksymään suurempia uhrauksia Venäjän valtion ideologisen puolustamisen tavoittelussa määrittämättömälle ajanjaksolle.

