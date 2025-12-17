Kansalaisuuden saaminen muuttuu, nämä ehdot tiukentuvat

Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiä tiukennetaan. Tänään voimaantulevat lakimuutokset vaikuttavat toimeentuloa ja nuhteettomuutta koskeviin edellytyksiin sekä kansalaisuuden menettämiseen. Lakimuutos koskettaa kaikkia 17. joulukuuta tai sen jälkeen jätettyjä kansalaisuushakemuksia.

Jatkossa toimeentuloedellytys on aiempaa tiukempi, sillä hakija ei lähtökohtaisesti ole saanut turvautua työttömyysetuuteen tai toimeentulotukeen yli kolmen kuukauden ajan viimeisen kahden vuoden aikana. Aiemmin tätä vaatimusta ei ole ollut.

Lakiuudistuksessa myös pidennetään rikosten perusteella määrättävää odotusaikaa, jolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin kansalaisuutta ei lähtökohtaisesti myönnetä. Kielteisen päätöksen yhteydessä määrättävä odotusaika voi olla jatkossa 1–8 vuotta, kun aiemmin se on ollut enintään seitsemän vuotta. Lisäksi lakimuutoksessa vahvistetaan kansallista turvallisuutta.

– Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi voivat jatkossa antaa Maahanmuuttovirastolle turvallisuuslausuntoja myös kansalaisuusilmoituksiin. Aiemmin lausuntoja on voinut antaa vain kansalaisuushakemuksiin. Henkilölle ei siis enää myönnetä kansalaisuutta ilmoituksen perusteella, vaikka hän täyttäisi kansalaisuuden saamisen edellytykset, jos on perusteltua syytä epäillä, että sen myöntäminen vaarantaa kansallista turvallisuutta, kertoo tiedotteessa kansalaisuushakemusten prosessinomistaja Mari Luukkonen.

Kansalaisuuden voi menettää henkilö, joka on syyllistynyt vakaviin rikoksiin, kuten terrorismi-, maanpetos- tai valtionpetosrikokseen, joista voi lain mukaan seurata kuuden vuoden vankeusrangaistus.

– Laissa on nyt määritetty, että henkilö voi menettää kansalaisuuden, jos hän syyllistynyt tämänkaltaisiin rikoksiin ja hänet on tuomittu näistä vähintään kahden vuoden ehdottomaan vankeus- tai yhdistelmärangaistukseen. Aiemmin kansalaisuuden on voinut menettää, jos määrätty rangaistus on ollut kestoltaan vähintään viisi vuotta, Luukkonen kertoo.

Lakimuutoksessa on lisäksi kaksinkertaistettu aikaa, jolloin kansalaisuuden menettämisestä väärien tietojen antamisen perusteella voidaan päättää.

– Aiemmin kansalaisuuden menettämisasia on pitänyt laittaa vireille Maahanmuuttovirastossa viiden vuoden kuluessa kansalaisuuden myöntämisestä. Jatkossa asian voi laittaa vireille 10 vuoden sisällä, mutta myös päätös pitää nyt tehdä tuona aikana, Luukkonen sanoo.