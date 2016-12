Itävallan nationalistit hakevat revanssia Kansallisen neuvoston vaaleissa – gallupeissa ykkösenä

Itävallan presidentinvaalista tuli koko Eurooppaa kiinnostava symbolinen taistelu nationalistis-populististen ja liberaalien voimien välillä. Lopulta sitoutumaton vihreä ehdokas Alexander Van der Bellen voitti presidentinvaalin uusintakierroksen melko selvästi 53,4 prosentin ääniosuudella.

Toisen kierroksen äänestys jouduttiin uusimaan ensimmäisen kierroksen äänestyksessä tapahtuneiden epäselvyyksien ja sääntöjen vastaisen toiminnan takia. Van der Bellen voitti uusintakierroksenkin etenkin siksi, että uusintakierroksella häntä äänesti ylivoimainen enemmistö niistä nyt äänestäneistä, jotka eivät viimeksi äänestäneet lainkaan.

Itävallan presidentillä ei ole kuitenkaan paljon todellista valtaa, vaan toimeenpanovalta on hallituksella, jota johtaa liittokansleri. Itävallan seuraava liittokansleri selviää viimeistään syksyllä 2018 pidettävissä parlamentin eli Kansallisen neuvoston vaaleissa, mutta ennenaikaisista, vuonna 2017 järjestettävistä vaaleista on Itävallassa ollut puhetta. Ennenaikaiset vaalit voi määrätä uusi liittopresidentti Van der Bellen tai Kansallisen neuvoston yksinkertainen enemmistö.

Aikaisintaan vaalit voisivat olla maaliskuussa 2017. Syitä vaalien aikaistamiseen on useita. Hallituspuolueiden, sosiaalidemokraattisen SPÖ:n ja keskusta-oikeistolaisen OVP:n, totaalinen epäonnistuminen presidentinvaaleissa on saanut aikaan ongelmia hallituspolitiikassa.

FPÖ on suurin puolue

Vapauspuolue FPÖ toivoo pian järjestettäviä ennenaikaisia Kansallisen neuvoston vaaleja.

– Tammikuussa minussa herätettiin nukkuva karhu, presidentinvaalit hävinnyt FPÖ:n Norbert Hofer sanoi vaali-iltana.

Tällä hetkellä FPÖ on Kansallisen neuvoston kolmanneksi suurin puolue 38 paikalla. Suurin puolue ja liittokansleripuolue on sosiaalidemokraattinen SPÖ 52 paikalla. Toiseksi suurin puolue on keskusta-oikeistolainen ÖVP 50 paikalla.

Profilin julkaiseman tuoreimman mielipidemittauksen mukaan FPÖ on nyt Itävallan suosituin puolue 33 prosentin kannatuksella. FPÖ on pysynyt maan suosituimpana puolueena käytännössä koko vuoden ja on vahvistanut asemiaan vuoden loppua kohden.

Viimeisimmän gallupin mukaan SPÖ on toiseksi suosituin puolue 27 prosentin kannatuksella. Keskusta-oikeistolaisen ÖVP:n kannatus on 19 prosenttia. Vihreitä kannattaa 11 prosenttia ja uutta liberaalipuolue Neosia kahdeksan prosenttia.

Jos FPÖ voittaisi vaalit, hallitusneuvotteluista tulisi kuitenkin vaikeat, koska SPÖ ja FPÖ sopivat huonosti yhteen hallitukseen.

Tuoreimman mielipidemittauksen mukaan liittokanslerina kansalaiset näkisivät mieluummin nykyisen liittokanslerin, SPÖ:tä edustavan Christian Kernin kuin FPÖ:n johtajan Heinz-Christian Strachen, jota kannattaa liittokansleriksi 19 prosenttia.