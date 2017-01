ISIS yhä ahtaammalla Lähi-idässä – tätä kaikkea terroristit jättävät jälkeensä

Irakin armeija on onnistunut valtaamaan yli puolet Mosulin alueista, jotka ovat olleet terroristijärjestö Isisin hallussa. Arvioiden mukaan on vain ajan kysymys, milloin koko Mosul on jälleen Irakin hallinnassa.

Kuolivatpa Isis-taistelijat taisteluissa tai pakenivatpa alueelta, he jättävät Lähi-idän alueilla jälkeensä taisteluvälineiden ja propagandamateriaalien aarreaitan.

Business Insider kertoo, mitä terroristien jäljiltä Mosuliin ja muualle Lähi-itään jää:

Isisillä on ollut tapana osoittaa julistein ja lipuin valtaansa Lähi-idän alueilla. Propagandalippuja ja materiaaleja on jäänyt terroristien jäljiltä teiden varsille ja hylättyihin rakennuksiin.

Aseitaan terroristit ovat valmistaneet ja varastoineet valtaamissaan rakennuksissa. Jutun alla olevalla videolla näkyy Isisin jäljiltä löytyneitä räjähteitä Mosulissa. Rakennuksen, josta räjähteet löytyivät, kerrotaan olleen kaupunkilaisen koti ennen kuin Isis valtasi sen asepajakseen.

Rakennuksista on löytynyt myös synkkiä sellejä, joissa terroristit ovat ilmeisesti pitäneet vankejaan. Terroristeja vastaan taistelevat tulevat luultavasti löytämään enenevissä määrin myös hautausmaita, joihin terroristit ovat haudanneet jäseniään.

Viestintämateriaaliensa tallentamiseen Isis on käyttänyt tekniikkaa, jonka terroristit ovat paettuaan tai kuoltuaan jättäneet niille sijoilleen. Esimerkiksi Syyrian Manjibissa vanhaa turkkilaistyyppistä höyrysaunaa terroristit ovat ilmeisesti käyttäneet mediakeskuksenaan, sillä paikalta löytyi erilaisia laitteita ja papereita.

Isisin terroristit ovat käyttäneet taisteluissa tunneleita liikkumiseen paikasta toiseen. Tunneleita on käytetty myös varastona. Irakin Sinjarista löytyi tunneli, jota on selvästi käytetty myös majoitukseen.