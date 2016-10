USA tappoi 13 ISIS-johtajaa ‒ "Viimeinen apokalyptinen sota" käynnistymässä

Mosul on ollut Isisin hallinnassa vuodesta 2014 lähtien.

Yhdysvaltain armeijan viranomaisten mukaan ainakin 13 terroristijärjestö Isisin johtajaa on tapettu syyskuun aikana Mosulin kaupungissa Pohjois-Irakissa, kertoo Daily Express. Mosul on ollut terroristiryhmän hallussa vuodesta 2014 lähtien, ja tarkoituksena on pian vapauttaa kaupunki terroristien vallasta.

Pommikoneita ja miehittämättömiä ilma-aluksia on lähetetty kaupunkiin ennen varsinaisen hyökkäyksen aloittamista.

Turvallisuusasiantuntija Firas Abi Alin mukaan Isisin voittaminen ei ole kaukana.

‒ Se ei varmaankaan tule tapahtumaan tänä vuonna, mutta heidät on varmaankin voitettu vuoden 2017 jälkipuoliskolla, hän sanoo.

Tarkkoja päivämääriä hyökkäyksen aloittamiselle ei ole annettu. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan operaatio aloitettaisiin lokakuun 19. päivä. Hyökkäystä johtanee USA:n tukemat Irakin terrorismin vastaiset joukot.

Jihadistit uskovat, että Isisin linnake on maaperä viimeiselle apokalyptiselle taistelulle, joka käydään Isis-kalifaatin ja lännen välillä. Muinainen islamistinen profetia kertoo, että viimeinen taistelu uskottomien armeijan kanssa on loppu sivilisaatiolle.

USA:n apulaisulkoministeri Antony Blinkenin mukaan on saavutettu tilanne, jossa Isisin kalifaatin päättäminen niin Irakissa kuin Syyriassa on mahdollista.