ISIS:n salaiset asiakirjat paljastavat yllättävän totuuden: Tällainen on tyypillinen ulkomaalaisjihadisti

Maailmanpankin tekemän tutkimuksen perusteella peräti yli neljänneksellä ISIS:n riveihin värväytyneistä ulkomaalaistaistelijoista on yliopistotason koulutus. Lisäksi vain 15 prosenttia jihadisteista ei ole käynyt peruskoulua loppuun ja vain kaksi prosenttia on lukutaidottomia. Jihadisteihin liittyvät ovat myös usein yllättävän varakkaita.

Tutkimus perustuu liki 4 000 ulkomaalaisjihadistin tiedot käsittävään ISIS:n salaiseen arkistoon. Järjestöstä loikannut entinen taistelija anasti tiedot ennen pakoaan.

Arkistoon oli kerätty ISIS:n uusilta jäseniltään pyytämiä tietoja kuten kansallisuus, koulutustaso, ikä, työhistoria ja haluttu asema ISIS:n organisaatiossa.

Asiasta uutisoivan Independentin mukaan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä ISIS:n väkivaltaisessa jihadismissa oikein vetoaa. Tutkimusraportin mukaan aineisto vaikuttaisi ainakin osin kumoavan aiemmat teoriat siitä, että radikalisaatio kumpuaa köyhyydestä ja matalasta koulutustasosta.

Tutkimuksen mukaan ISIS:n värväämät ulkomaalaiset ovat tavallisesti alle 30-vuotiaita sinkkuja, joilla on usein vaikeuksia työllistyä ja perustaa perhe. Heidän islamin tuntemuksensa on puolestaan vain ”hieman perustasoa” parempi, vaikka koulutustaso olisikin muuten korkea. Moni on myös verrattain varakkaasta taustasta.

Toinen yllättävä tieto liittyy uusien jäsenten haluamiin tehtäviin. Itsemurhapommittajiksi mielivät ovat tutkimusaineiston perusteella muita todennäköisemmin kärsineet työttömyydestä sekä saaneet sotilaskoulutuksen. Itsemurhapommittajat olivat myös ulkomaalaistaistelijoista kaikkein varakkaimpia.