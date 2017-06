"Pysymme täällä ikuisesti" – ISIS kertoi iskeneensä Iranin parlamenttiin

Teheranissa tehtiin keskiviikkona aamulla terrori-isku parlamenttiin ja ajatollah Khomeinin mausoleumiin.

Surmansa on saanut 12 ihmistä ja loukkaantuneita on 42. Parlamentissa tulitaistelua käytiin useita tunteja ennen kuin turvallisuusjoukot onnistuivat ampumaan kaikki hyökkääjät. Panttivankitilanteesta ei viranomaisten mukaan kuitenkaan ollut kyse.

Mausoleumissa puolestaan naispuolinen itsemurhahyökkääjä räjäytti pommivyönsä, ja toinen hyökkääjä ammuttiin.

Uutistoimistojen mukaan parlamenttiin hyökkäyksen tehneet miehet olivat pukeutuneet naisiksi. Khomeinin mausoleumiin puolestaan hyökkäsi Ylen mukaan kolme naista ja yksi mies.

Isis on ilmoittanut tehneensä iskut. Järjestö on myös julkaissut videon, joka järjestön mukaan on kuvattu parlamentin sisällä.

BBC.n mukaan videolla kuuluu ääni, joka sanoo arabiaksi: "Me emme ole menossa minnekään. Pysymme täällä ikuisesti."

Iranilaisen kansaedustajan kerrotaan vahvistaneen, että videolla näkyy hänen työhuoneensa ja yksi hänen työntekijöistään kuolleena lattialla.