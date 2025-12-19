Valtavan tehtaan kerrotaan räjähtäneen liekkeihin Venäjällä

Ukrainalaiset droonit tekivät iskuja Venäjän Orjolin, Rostovin ja Samaran alueilla varhain perjantaiaamuna, kertoo riippumaton venäläismedia Meduza.
Ukrainalainen Telegram-kanava Supernova+ raportoi silminnäkijöiden videotodisteisiin viitaten, että Samaran alueella sijaitseva TogliattiAzotin tehdas joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tehdas on yksi Venäjän ja maailman suurimmista ammoniakin tuottajista.
Meduzan mukaan tehtaaseen kohdistuneesta iskusta ei ollut jutun julkaisuhetkellä virallista vahvistusta.
Supernova+-kanava on jakanut tilillään autosta kuvatun videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti liekeissä olevan tehtaan. Tulipalo roihuaa suurena pimeässä aamussa.
Orjolin kuvernööri Andrei Klytshkovin mukaan droonihyökkäys aiheutti sähkö- ja lämmityskatkoksia alueella.
Rostovin kuvernööri Juri Sljusar raportoi, että drooni-iskut aiheuttivat alueella sähkökatkoksia.
Venäjän puolustusministeriön mukaan 94 ukrainalaista droonia tuhottiin Venäjän alueella yön aikana. Ministeriö ei kertonut, kuinka moni drooni osui kohteeseensa.