Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvakaappaus (t.me/supernova_plus)

Valtavan tehtaan kerrotaan räjähtäneen liekkeihin Venäjällä

  • Julkaistu 19.12.2025 | 09:57
  • Päivitetty 19.12.2025 | 10:00
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan droonit iskivät useisiin kohteisiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainalaiset droonit tekivät iskuja Venäjän Orjolin, Rostovin ja Samaran alueilla varhain perjantaiaamuna, kertoo riippumaton venäläismedia Meduza.

Ukrainalainen Telegram-kanava Supernova+ raportoi silminnäkijöiden videotodisteisiin viitaten, että Samaran alueella sijaitseva TogliattiAzotin tehdas joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tehdas on yksi Venäjän ja maailman suurimmista ammoniakin tuottajista.

Meduzan mukaan tehtaaseen kohdistuneesta iskusta ei ollut jutun julkaisuhetkellä virallista vahvistusta.

Supernova+-kanava on jakanut tilillään autosta kuvatun videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti liekeissä olevan tehtaan. Tulipalo roihuaa suurena pimeässä aamussa.

Orjolin kuvernööri Andrei Klytshkovin mukaan droonihyökkäys aiheutti sähkö- ja lämmityskatkoksia alueella.

Rostovin kuvernööri Juri Sljusar raportoi, että drooni-iskut aiheuttivat alueella sähkökatkoksia.

Venäjän puolustusministeriön mukaan 94 ukrainalaista droonia tuhottiin Venäjän alueella yön aikana. Ministeriö ei kertonut, kuinka moni drooni osui kohteeseensa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)