Suomen yrittäjien logo Helsingissä, 22. lokakuuta 2018., LEHTIKUVA / MESUT TURAN

”Eduskunta teki erittäin tärkeän päätöksen”

Yrittäjät kiittelee irtisanomiskynnyksen madaltamista.
Suomen Yrittäjät kiittelee päätöstä irtisanomiskynnyksen madaltamisesta. Eduskunta hyväksyi tänään perjantaina täysistunnossaan lain henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Jatkossa irtisanomiseen riittää asiallinen ja painavan syyn sijaan asiallinen syy. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2026 alusta.

– Eduskunta teki erittäin tärkeän päätöksen alentaessaan irtisanomiskynnystä. Se rohkaisee pk-yrityksiä työllistämään, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät pitää uudistusta tärkeänä.

–  Suomessa on ollut korkea henkilöperusteinen irtisanomissuoja. Irtisanomissuojan alentaminen parantaa pk-yritysten mahdollisuutta työntekijöiden palkkaamiseen, kun työllistämisen riski pienenee. Tämä tuo kaikkinensa aktiivisuutta työmarkkinoille. Muutos on ehdottomasti tervetullut, Rytkönen-Sandberg sanoo.

