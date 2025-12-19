Kansanedustajat pääsivät joululomille

Kansanedustajat pääsivät perjantain täysistunnon jälkeen joululomien viettoon, kun ensi viikon maanantaita ja tiistaita koskeva varaus täysistunnoille poistettiin. Asiasta päätti puhemiesneuvosto.
Tänään perjantaina eduskunnan täysistunnossa äänestettiin vielä ensi vuoden budjetista.
Eduskunnan valiokunnista tänään koolla on vielä perustuslakivaliokunta, joka käsittelee muun muassa alkoholilain muutosta. Otsikoissa viime viikot ollut sosiaali- ja terveysvaliokunta sai kiireisimmät työnsä päätökseen eikä kokouksille ole ollut tällä viikolla enää tarvetta.
Eduskunta jää joulusta eteenpäin istuntotauolle, joka kestää helmikuun 2026 alkuun.