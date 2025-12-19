Kokonainen Venäjän rykmentti tuhottiin taisteluissa

Ukrainan 3. armeijakunta ja sotilastiedustelu HUR tiedottavat Telegramissa yhteishyökkäyksestään Lymanin suunnalla. He kertovat tuhonneensa venäläisrykmentin operaationsa aikana.

Samalla se on julkaissut videon näistä taisteluista. Videolla kuvataan taisteluita kesästä lähtien.

Tiedotteen mukaan “yhteistoiminnan tuloksena voidaan jo todeta, että etulinjaa on oikaistu ja ukrainalaisjoukkojen taktista asemaa on parannettu”.

– Operaation aikana Venäjän armeijan rykmentti likvidoitiin ja merkittävä määrä miehittäjiä on saatu vangeiksi. Ukrainan armeijan toimet vievät viholliselta manööverimahdollisuutta ja luovat edellytyksiä jatkotoiminnalle kyseisellä suunnalla.

Ukrainan 3. armeijakunnan komentaja kenraali Andri Biletskyi ilmaisi tyytyväisyyttään operaatioon.

– Yhdessä sotilastiedustelun kanssa olemme saavuttaneet operatiivis-taktiset tavoitteitamme Lymanin suunnalla. Tämä on jatkumoa sille veljellisen yhteistyön hengen perinnölle, johon kuuluvat Moshtshunin vapautus ja helikoptereiden läpimurrossa Mariupolista. Olen kiitollinen tästä esimerkillisestä yhteistyöstä, sanoi kenraali Biletskyi viitaten yhteistyöhön HURin kanssa sotavuonna 2022.

HURin sabotaasiin ja erikoisoperaatioihin erikoistuneen Artan-erikoisyksikön komentaja everstiluutnantti Viktor Torkotjuk taas sanoi, että kyse on ”ensisijaisesti niiden sotilaiden ja komentajien saavutuksesta, jotka kykenevät löytämään mahdollisuuden suorittaa mikä tahansa tehtävä”.

Artanin lisäksi videolla näkyvät 3. armeijakuntaan kuuluvien 3. erillisen tiedustelupataljoonan, 3. rynnäkköprikaatin 2. mekanisoidun pataljoonan ja 60. mekanisoidun prikaatin ”Fatum”-drooniyksikön taistelijoita.