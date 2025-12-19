SDP:n kapinallinen äänesti hallituksen mukana

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen äänesti hallituksen kannan puolesta perjantaina eduskunnassa, kun äänestyksessä oli työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskeva laki.
Eduskunta hyväksyi lain äänin 108-54. Lailla halutaan madaltaa irtisanomiskynnystä.
Pia Hiltunen äänesti jo maanantaina lain pykäläkohdista täysistunnossa toisin kuin SDP tukien hallituksen esitystä.
Hiltunen on sanonut tietävänsä hänelle tulevista mahdollisista seuraamuksista. Hänen mukaansa laki ei potki ihmisiä ulos työpaikoilta.
Eduskunta hyväksyi perjantaina myös niin sanotun velkajarrulain eli finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisen. Vastaan äänestivät ainoastaan vasemmistoliiton yhdeksän kansanedustajaa.
Budjettiäänestysten lopuksi eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta. Valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta äänin 105-80.