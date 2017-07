EU:n tuomioistuin vahvisti: Turvapaikanhakijat voidaan palauttaa ensimmäiseen EU-maahan

Tuomioistuimen päätös on merkittävä pakolaispolitiikan kannalta.

Tuomioistuimen päätöksellä on merkittävät seuraamukset, sillä erityisesti vuoden 2015–2016 turvapaikkakriisin aikana Dublinin asetusta ei noudatettu, vaan turvapaikkahakemukset käsiteltiin yleensä vasta siinä maassa, mihin hakija halusi hakemuksensa jättää.

Kyse on Dublin III -asetuksen tulkinnasta, jonka mukaan turvapaikanhakijan hakemus on käsiteltävä ensimmäisessä EU-maassa, johon hakija on saapunut.

Tuomioistuimen käsittelemässä tapauksessa Syyriasta tullut pakolainen oli ensimmäisenä EU-maana saapunut Kroatiaan, mutta kroatialaisviranomaiset olivat ohjanneet heidät eteenpäin Sloveniaan, missä syyrialainen jätti turvapaikkahakemuksensa. Toisessa kahdessa tapauksessa afgaanipakolaiset olivat niin ikään tulleet EU:n alueelle Kroatian kautta, mutta he olivat jättäneet hakemuksensa vasta Itävallassa.

Slovenia ja Itävalta halusivat palauttaa pakolaiset Kroatiaan.

EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan Kroatian olisi pitänyt käsitellä molempien syyrialaisten turvapaikkahakemukset heidän ylitettyä rajan Kroatiaan. Tuomioistuimen tulkinnan mukaan turvapaikanhakijoiden rajanylitys kolmansiin EU-maihin oli laiton, vaikka se sallittiin humanitäärisistä syistä ja poikkeuksellisten olojen takia.

Tuomioistuimen tuomiossa oli kyse siitä, oliko kyseessä "laiton maahantulo". Dublinin asetus koskee nimittäin ainoastaan laitonta maahantuloa.

Turvapaikanhakijoiden mielestä kyseessä ei ollut laiton rajanylitys, koska kroatialaiset auttoivat hakijoita matkalla eteenpäin Kroatiasta.

EU-tuomioistuin perusteli päätöstään turvapaikanhakijoiden laittomasta maahantulosta Sloveniaan ja Itävaltaan sillä, että jos Kroatian käytäntö sallia turvapaikanhakijoiden matkustaminen eteenpäin tekisi rajanylityksestä laillisen, Kroatia pystyisi välttymään kokonaan turvapaikkaprosessiin liittyvältä vastuulta, jonka Dublinin asetus määrittää.

EU:n tuomioistuin asettui tuomioissaan tuomioistuimen julkisasiamiehen aiempia näkemyksiä vastaan. Vuosien 2015–2016 turvapaikkakriisin yhteydessä julkisasiamies oli ollut sitä mieltä, että poikkeuksellisissa olosuhteissa Dublinin säännöistä voidaan poiketa.