Britannia tuo "70 kilometrin tarkka-ampuja" -ohjuspatterit Viroon Venäjän rajalle

GLMRS järjestelmiä on käytetty runsaasti Afganistanissa.

Britannia aikoo siirtää pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä (GLMRS) Viroon ensi vuoden aikana.

Brittiläisen Daily Mailin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta sitten kylmän sodan päivien, kun Britannia tuo tällaisia aseita Venäjän rajalle.

Heittimillä voidaan ampua GPS-ohjattuja raketteja yli 70 kilometrin päähän. "70 kilometrin tarkka-ampujana" brittiarmeijassa tunnetut aseet saapuvat Viroon osana noin 800 sotilaan vahvuista osastoa.

Naton Baltian ja Itä-Euroopan joukkojen vahvistaminen on osa puolustusliiton vastausta Krimin ja Ukrainan tapahtumiin ja Venäjän kasvaneeseen uhkaan sen lähialueilla.

Britannian armeijan entinen komentaja, kenraali Sir Richard Shirreff totesi lauantaina, että brittijoukkojen tulisi toistaiseksi pysyä Virossa Venäjän vuoksi.

– Jos kyse ei ole pysyvästä osastosta, ei se ole uskottava. Haluaisin nähdä Britannian ottavan johtavan roolin Baltian puolustuksessa etenkin Brexitin jälkeen. Naton on tehtävä selväksi, että se on halukas ja kyvykäs puolustamaan näitä maita, Shirreff sanoi Mail on Sundaylle.

Kenraalin mukaan Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin on vahvistettava, että Yhdysvallat seisoo yhä Naton viidennen artiklan turvatakuiden takana.

– Pelkään, että ellei tuleva presidentti Trump vahvista Yhdysvaltojen sitoutumista viidenteen artiklaan, tulee Venäjä käyttämään tilannetta hyväkseen. Se aikoo ehdottomasti tehdä niin, ja tähän voisi sisältyä seikkailupolitiikkaa Baltiassa.

Sir Richard Shirreffin mukaan Euroopan turvallisuus on ollut Naton perustamisesta lähtien kiinni siitä, että kaikki voivat tarvittaessa luottaa Yhdysvaltojen tukeen.