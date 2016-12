"Herra presidentti, me hajotimme juuri Neuvostoliiton. Gorbatshov ei tiedä vielä."

Jouluna tuli kuluneeksi 25 vuotta Neuvostoliiton lakkauttamisesta, johon johti 8. joulukuuta 1991 allekirjoitettu Belavezhan sopimus.

Sopimuksessa Valko-Venäjän Stanislav Shushkevits, Ukrainan Leonid Kravtshuk ja Venäjän Boris Jeltsin käytännössä hajottivat Neuvostoliiton ja loivat tilalle Itsenäisten valtioiden yhteisön.

Sopimus tehtiin yllättäen ja nopeasti, kuten tuolloin monet asiat. Teksti hahmoteltiin johtajien kesken edellisenä yönä paikan päällä Valko-Venäjän Viskulissa.

National Security Archive on nyt julkistanut erikoisen keskustelumuistion. Siihen on litteroitu Venäjän presidentti Boris Jeltsinin puhelinsoitto paikan päältä USA:n presidentti George W. Bushille.

Jeltsin vaikuttaa innostuneelta. Kello on paikallista aikaa noin kahdeksan illalla.

Jeltsin toteaa Bushille kahdesti kertovansa luottamuksella, että Neuvostoliiton Mihail Gorbatshov ei vielä tiedä koko asiasta.

"Halusin informoida teitä ennen kuin kuulette siitä lehdistöltä", Jeltsin selittää.

Jeltsin selvittää sopimuksen sisältöä ja sotilaallisia kohtia. Hän sanoo puuttuvan allekirjoittajan eli Kazakstanin johtajan olevan tulossa paikan päälle - joka ei ollut totta.

Bush on hämmästyneen oloinen ja asettelee sanojaan varovasti todeten aluksi vain "I see", "I see", "okay" ja "uh-huh".

Bush kertoi jälkeenpäin tunteneensa olonsa "hieman epämukavaksi" ja pelänneensä sotilaallisen toiminnan mahdollisuuksia.

Hän oli myös huolissaan kollegastaan. Bush oli sanonut Gorbatshoville vain muutamaa kuukautta aiemmin, että USA:n politiikka oli tukea niin Gorbatshovia henkilökohtaisesti kuin Neuvostoliittoa.

"Well, Boris, arvostamme soittoanne ja rehellisyyttänne. Ryhdymme heti tutkimaan (sopimuksen) 16 kohtaa. Minkä uskotte olevan keskuksen (Neuvostoliiton) reaktion?"; Bush sanoo Jeltsinille saatuaan puheenvuoron.

Hän joutuu toistamaan Jeltsinille kiitollisuuttaan puhelusta lukuisia kertoja ja vakuuttaa yhteistyötä.

"Olemme teille reaktion velkaa. Soitamme takaisin. Olemme kiitollisia suuresta huomaavaisuudestanne", George W. Bush sanoo. Hän huomauttaa myös, että kyse on osanottajien, ei ulkopuolisten kuten USA:n asiasta.

"Tietysti toivomme, että tämä koko kehitys on rauhanomainen prosessi".

"Kyllä, ehdottomasti", Boris Jeltsin vastaa. "Olen varma että muut tasavallat ymmärtävät ja yhtyvät meihin hyvin pian".

"Kiitos vielä kerran soitostanne näin historiallisen tapahtuman jälkeen".