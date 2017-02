Valtava sotalennokki kävi 21 tunnin vakoilulennolla - ei pysynytkään salassa

U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Yhdysvaltain ilmavoimien miehittämätön lennokki teki 21-tuntisen lennon Luoteis-Libyassa 4. helmikuuta, kertoo The Aviationist.

RQ-4 Global Hawk -lennokin lähtöä Italiassa sijaitsevasta lentotukikohdasta pystyi seuraamaan Flightradar24-palvelun kautta. Lennokki palasi tukikohtaan lähes vuorokauden mittaisen tehtävän päätyttyä.

The Aviationistin mukaan toistaiseksi ei tiedetä, miksi strategisessa käytössä olevan lennokin transponderi eli toisiotutkavastaaja oli päällä. Siten konetta voitiin seurata internetissä.

RQ-4 Global Hawk -lennokit ovat tehneet lentoja eri puolilla maailmaa tukien yhdysvaltalaisjoukkoja.

Lennokit tekevät erilaisia lentoja, joiden tarkoituksena on kerätä tiedustelutietoa ja suorittaa seurantaa. Lennokit myös viestivät joukkojen välillä ja paikantavat maaleja ilmaiskuja varten.

Lennokit pyrkivät yleensä pitämään matalaa profiilia ja pitävät transponderinsa pois päältä. Siksi koneiden seuraaminen ei yleensä ole mahdollista erilaisten lentoja seuraavien verkkosivustojen kautta.

RQ-4 Global Hawk on oikean lentokoneen kokoinen. Sen siipiväli on 39,9 metriä ja pituus on 14,5 metriä.