Kaksi perunaa päivässä ja loputtomia raiskauksia – Kim Jong-unin sotilaita karkaa etelään

Pohjoiskorealaisia sotilaita on karkaillut etelään.

Kaksi pohjoiskorealaista sotilasta loikkasi kesäkuussa raskaasti vartioidun rajan yli Etelä- Koreaan. Yhteensä kymmenet pohjoiskorealaissotilaat ovat loikanneet Etelä-Koreaan pari kilometriä leveän demilitarisoidun vyöhykkeen läpi Koreoiden sodan jälkeen.

Myös moni siviili loikkasi kesäkuussa Kim Jong-unin johtamasta pohjoisesta eteläiseen naapuriin, kertoo Newsweek.

Pohjoiskorealaisten sotilaskarkureiden mukaan armeijan olosuhteet ovat erittäin huonot.

The Guardian julkaisi pohjoiskorealaisen sotilaskarkurin kirjoituksen, jonka mukaan sotilaille annetaan päivässä vain muutama peruna ruoaksi. Erikoisjoukoille annetaan hieman suurempia ruoka-annoksia.

– Lukiossa luokallani oli 25 poikaa. Viisi meni ammattikorkeakouluun ja loput 20 armeijaan. Sotilaille myönnetään kotivapaita palautumista varten. Suurin osa sotilaista on niin heikossa kunnossa, että he eivät pysty kävelemään. Siksi vanhemmat hakevat sotilaat kotiin ja syöttävät heitä. Kun sotilaat voivat paremmin, he palaavat armeijaan, Kim Yoo Sung kertoo.

Sotilaskarkurit kertovat raiskausten olevan yleisiä armeijassa. Vanhempien upseerien kerrotaan käyttävän valtaansa hyväkseen ja raiskaavan naisia.

– Yksikössäni oli 120 sotilasta, joista vain 20 oli miehiä, mutta he olivat korkea-arvoisia upseereita. Minä olin ensimmäisessä ryhmässä, mutta muutamat toisen ryhmän johtajat raiskasivat kaikki alempiarvoiset naissotilaat, kertoo naispuolinen sotilaskarkuri Lee So Yeun The Korea Heraldille.

Daily NK:n haastatteleman karkurin mukaan sotilaita aivopestään rutiininomaisesti, minkä vuoksi ”he eivät käytännössä kykene loogiseen ajatteluun”.

Myös vaatetuksessa on ongelmia. Sotilaille annetaan kahden vuoden välein kesävaatteet, ”jotka on tehty niin huonosti, että niiden käyttäminen tekee kipeää”.