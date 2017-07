Matkatoimisto varoitti ammuskeluista Malmössä – poliitikot hermostuivat

Liikematkatoimisto Egencia lähetti asiakkailleen heinäkuun alussa sähköpostin, joka tiedotti ”kaupungissa käynnissä olevasta turvallisuusoperaatiosta liittyen ampumistapaukseen, jonka seurauksena ainakin kolme ihmistä on haavoittunut Holman alueella Etelä-Malmössä”.

”Malmössä olevien henkilöiden tulee välttää kyseiselle alueelle menemistä siihen asti, että tilanne on selvitetty. Asiakkaita kehotetaan olemaan varuillaan ja seuraamaan turvallisuusoperaation etenemistä paikallismedian kautta.”

Holman lähiö ei ole turistikohde. Tapauksen uskotaan liittyneen jengien välienselvittelyyn.

Malmön kaupunginvaltuusto on matkatoimiston asiakas ja sai kyseisen sähköpostin. Valtuusto kritisoi matkatoimiston toimintaa.

– Mielestäni he lähettivät epätarkan päivityksen siitä, mitä tapahtui. Mikä mahtaa olla heidän käytäntönsä Tukholmaa, Göteborgia ja Uumajaa koskevissa päivityksissä, kysyy The Localin haastattelema Malmön kaupungin viestintäjohtaja Anders Mellberg.

– Jos halutaan puhua turvallisuudesta ja tiedottaa ihmisille toimintaohjeita, pitää olla varovainen ja valita sanat tarkasti.

Egencian toimitusjohtaja Michael Schüllerin mukaan yhtiö lähettää ympäri maailmaa oleville asiakkailleen matkustuskohdetta koskevia päivityksiä.

Schüllerin mielestä mediahuomio on saanut aikaan "myrskyn vesilasissa".

– Minusta tämä on myrsky vesilasissa. Minusta tämä on erittäin voimakas reaktio hyviin objektiiviseen sähköpostiin, Schüller sanoo.

– Meidän mielestämme on asiallista, että meidän Malmössä olevat liikematkailijamme saavat tietoa englanniksi, jos jotain on tapahtunut ja on syytä olla varuillaan.

Schüller lisäsi, että jatkossa mahdollisesti harkitaan, onko matkailijoille tiedottaminen tämänkaltaisissa tilanteissa tarpeellista.

Mellberg korostaa, että Ruotsi ja Malmö ovat yleisesti ottaen turvallisia ja että ”ihmisillä on epätarkka kuva Malmöstä”.