Irak käski siviilejä pysymään Mosulissa, nyt he maksavat siitä hengellään

Irakin Mosulissa olevat siviilit maksavat kovaa hintaa taisteluiden keskellä. Kuolleita virtaa päivittäin yhä enemmän Mosulin kenttäsairaalaan, jossa on pulaa tarvikkeista ja lääkkeistä, kertoo The New York Times.

Operaatio Mosulin takaisinvaltaamiseksi Isisiltä aloitettiin 17. lokakuuta. Irakin hallituksen joukot johtavat Mosulin operaatiota, johon osallistuu myös hallituksen eliittisotilaita, kurdien Peshmerga-joukkoja ja shiiataistelijoita. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio tukee hyökkäysjoukkoa ilmaiskuin.

Timesin mukaan siviili- ja sotilastappioiden seurauksena tietyt sotilasviranomaiset ovat alkaneet epäillä alkuperäistä strategiaa, jonka mukaan asukkaita pyydettiin jäämään koteihinsa ja nousemaan Isisiä vastaan. Toistaiseksi kansannousua ei ole tapahtunut, ja siviilejä kuolee kodeissaan.

Irakilaisviranomaisten sanotaan harkitsevan myös suuremman tulivoiman käyttämistä. Tykistön ja tankkien käyttäminen voisi olla tehokasta jihadisteja vastaan, mutta samalla siviilit voisivat joutua entistä suurempaan vaaraan.

Sotilaiden mukaan Isisin tykistö ja tarkka-ampujat ovat aiheuttaneet suurimman osan siviilitappioista. Siviilitappioiden vuoksi irakilaisjoukot ovat joutuneet hidastamaan hyökkäystään eivätkä ole kyenneet etenemään tehokkaasti.

Timesin mukaan Irakin hallitus harkitsee siviilien evakuoimista, mutta myös taktiikan muutos saattaa asettaa siviilit vaaraan.

Irakin hallitus pudotti ennen taistelun alkamista miljoonia lentolehtisiä Mosuliin kehottaen asukkaita pysymään kodeissaan. Nyt moni kyseenalaistaa päätöksen logiikan. Tavoitteena oli välttää pakenevien siviilien aiheuttama mahdollinen humanitaarinen kriisi, mutta nyt ihmisiä kuolee irakilaisjoukkojen ja jihadistien ristitulessa.

– Siviilit aiheuttavat ongelman. En voi täyttää tankkeja enkä tykistöä, sanoo erikoisjoukkojen komentaja, prikaatinkenraali Fadhil Barwari.

Irakin hallituksen ja sotilasjohdon kerrotaan myös luottaneen ennen taistelua kerättyyn tiedustelutietoon, joka osoittautui vääräksi.

Irakilaiset tiedustelu-upseerit arvioivat, että siviilit aloittaisivat kapinan Isisiä vastaan irakilaisjoukkojen saavuttua Mosuliin ja kaupunki luhistuisi nopeasti.

Toinen erikoisjoukkojen komentaja, prikaatinkenraali Abdul-Wahab al-Saadi sanoo tienneensä alusta alkaen, että kukaan ei nousisi jihadisteja vastaan.

Isis valtasi Mosulin kesällä 2014. Mosul on viimeinen merkittävä kaupunki Irakissa, jota Isis pitää hallinnassaan.