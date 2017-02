Onko tämä ISIS:n uusi tukikohta Euroopassa? – Jihadisteilla jopa omat pankit

Bosnialla on tiiviit yhteydet islaminuskoon. Sen vuoksi on olemassa suuri riski, että maa muuttuu Isis-terroristien turvasatamaksi, kertovat the Forum for the Study of International Terrorism -tutkimuslaitoksen tutkijat.

Tutkimuslaitoksen johtaja Milan Pasanskin mukaan jihadist todennäköisesti välttävät Euroopan unionin rajojen ylittämistä, koska Euroopan lainvalvonta- ja terrorismin vastaiset elimet ovat korkeassa valmiustilassa terroriuhan vuoksi.

Terroristit asettuvat sen sijaan lähinnä Kosovoon, Serbiaan ja Bosniaan, kertoo Daily Star.

Djevad Galijasevicin mukaan islamistien infrastruktuuri on ollut paikoillaan Bosniassa viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan.

– Mikään ei estä sen kehittymistä. Propaganda ja ekstremistien taloudellinen tukeminen ovat jatkuneet keskeytyksettä, tutkija sanoo.

– Bosniassa voi ostaa minkä tahansa aseen. Joillakin terroristeilla on omat pankit.